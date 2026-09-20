La Junta activa 575.000 euros para mejorar el exterior del Estadio de la Cartuja de Sevilla en un plazo de dos meses

Archivo - Imagen de archivo de obras en el exterior del Estadio de la Cartuja. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estadio La Cartuja de Sevilla ha puesto en marcha un plan de inversiones de carácter urgente destinado a la mejora, adecuación y revitalización de los espacios exteriores del recinto, para lo que ha movilizado un presupuesto total de 575.000 euros, y ha organizado las diferentes actuaciones con un plazo máximo de ejecución de dos meses.

Según ha detallado la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía y el estadio en una nota de prensa, la estrategia supondrá la planificación técnica que permitirá avanzar de forma simultánea en tres ejes principales, para desarrollar trabajos de limpieza y jardinería, ejecución de obra civil y la reparación de infraestructuras clave.

De esta manera, las actuaciones previstas han contemplado el asfaltado de la explanada sur, la reparación de pavimentos deteriorados, la renovación de arquetas y el hormigonado de parterres actualmente en desuso.

Asimismo, se llevará a cabo el desbroce y adecentamiento de las zonas ajardinadas, junto con la retirada de determinados tramos del vallado perimetral, todo para recuperar espacios infrautilizados, corregir desniveles y deterioros, mejorar la circulación tanto peatonal como rodada, y ofrecer una imagen urbana y paisajística mucho más cuidada.

Uno de los trabajos principales será la renovación de la explanada sur, situada junto al acceso sur y al rocódromo. Esta intervención afectará a una superficie aproximada de 5.100 metros cuadrados e incluirá la nivelación y preparación del terreno, la regularización del suelo, la ejecución de un nuevo firme asfáltico y la adecuación de pendientes para favorecer una correcta evacuación de las aguas pluviales. Esta actuación específica contará con una dotación de 190.000 euros.

DOS BLOQUES DE INVERSIÓN Y UNA PROGRAMACIÓN COORDINADA

La inversión se estructurará en dos bloques complementarios. El primero, dotado con 225.000 euros, se destinará a las labores de limpieza, desbroce, retirada de restos y residuos, poda, saneamiento y recuperación funcional y visual de las zonas verdes, mientras que el segundo concentrará 350.000 euros en infraestructuras y reparaciones, lo que incluye el asfaltado, el arreglo de pavimentos, la renovación de arquetas, el hormigonado de parterres y la retirada del vallado perimetral.

La Cartuja ha establecido una secuencia precisa para cada zona de actuación: balizamiento y limpieza inicial, desmontajes y obra civil, curado y comprobaciones, y, finalmente, limpieza fina junto al remate paisajístico, lo que evitará ejecutar acabados antes de concluir los trabajos que generan polvo, residuos o movimientos de materiales y logrará preservar recorridos alternativos seguros para los usuarios durante todo el desarrollo de las obras.

El plan se desplegará mediante tres frentes operativos independientes y coordinados. El Frente A actuará en la explanada sur, donde ejecutará la preparación del terreno, el drenaje superficial y el asfaltado; el Frente B se concentrará en el anillo urbano y los recorridos peatonales, abordando por sectores el arreglo de pavimentos, arquetas, parterres y vallados; y el Frente C se ocupará de las zonas ajardinadas, comenzando por los espacios vinculados a la obra civil para luego continuar en los sectores independientes.

Para ello, se han fijado hitos semanales específicos como la implantación y sectorización durante las primeras semanas; desarrollo simultáneo de las reparaciones, hormigonados y asfaltado; finalización de la obra civil en la sexta semana; e inspección, corrección de defectos, limpieza final y recepción durante las semanas séptima y octava, con el objetivo principal de disponer de la totalidad de la urbanización exterior completamente preparada para su uso al término del periodo previsto.

Además de mejorar la imagen del entorno, el programa responderá a necesidades directamente vinculadas con la experiencia y la seguridad de los usuarios del recinto, ya que la reparación de baldosas, hundimientos y arquetas reducirá los riesgos en los itinerarios peatonales; la integración de los parterres en desuso ampliará las superficies útiles; y la retirada selectiva de vallados favorecerá la permeabilidad peatonal y una distribución más eficiente del público, manteniendo al mismo tiempo los accesos estrictamente controlados para vehículos autorizados.

Así, el esfuerzo técnico y organizativo realizado por Estadio La Cartuja permitirá abordar estas actuaciones de manera integral, como un único programa coherente en lugar de intervenciones aisladas.

El análisis previo del estado de cada espacio, la definición económica de las partidas y la coordinación de los trabajos han convetido este plan en una herramienta de mejora inmediata, a la vez que representará una inversión estratégica para reforzar la capacidad del estadio ante grandes acontecimientos deportivos, culturales y de ocio.

El resultado esperado es una urbanización exterior más segura, accesible, funcional y preparada para gestionar grandes afluencias de público, gracias a la recuperación de espacios y a una mejora efectiva de la calidad urbana y paisajística, además de que la ejecución coordinada de estas actuaciones permitirá avanzar con rapidez y rigor, reforzando el papel de Estadio La Cartuja como un complejo de referencia y como una infraestructura clave al servicio de Sevilla y de Andalucía.