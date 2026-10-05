La Junta de Andalucía desactiva el nivel 1 del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones al no tener avisos activos

Archivo - Jornada de lluvia en Andalucía. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado la pasada medianoche la situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, activada en toda la comunidad desde el pasado viernes 2 de octubre, ante los avisos por lluvias y tormentas durante el fin de semana.

Así lo anuncia un mensaje publicado por el 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que detalla que, con esta decisión, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones desciende a fase preemergencia, situación operativa 0.

Desde su activación el pasado viernes, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 ha gestionado 117 emergencias sin que se hayan registrado "daños personales ni incidencias reseñables".

Este lunes 5 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activos avisos por lluvias y tormentas, que durante el fin de semana llegaron a ser de nivel naranja en las provincias de Almería y Granada.