La Junta de Andalucía expide el título para ejercer la Abogacía a 146 profesionales

Archivo - Abogados. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes que hayan superado las pruebas para el ejercicio de la Abogacía en la segunda convocatoria de 2025 ya pueden descargar su título en la web de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública (https://ws199.juntadeandalucia.es/titab). En total, son 146 títulos los que se han expedido ahora desde nuestra comunidad.

Para ello, según ha informado la Junta en una nota es necesario disponer de certificado digital instalado y configurado en el navegador del equipo desde el cual se va a descargar el título. En caso de detectar algún error de transcripción, puede solicitar su subsanación de forma telemática a través de este correo electrónico: titulosabogados.ctrjal@juntadeandalucia.es.

El título está disponible para las personas que han superado las pruebas celebradas el 13 de noviembre de 2025, convocadas por la Orden PJC/797/2025, de 21 de julio, y que hayan solicitado la expedición de este por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El pasado agosto, la Junta de Andalucía expidió otros 572 títulos para el ejercicio de la Abogacía a los aspirantes que superaron la primera convocatoria de 2025, cuyo examen se celebró el 12 de junio. Las pruebas se realizan online de manera sincronizada en todo el país a través de la plataforma AvEX de la UNED.

Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso al ejercicio de la Abogacía y la Procura, estos profesionales deben superar esta prueba de aptitud como requisito previo. Se trata de un examen para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación práctica suficiente, al tiempo que conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha felicitado a los nuevos profesionales que se incorporan al ejercicio de la Abogacía en la comunidad, llamados como el resto de operadores jurídicos a ser importantes aliados en el despliegue del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía para hacerla más ágil, moderna, cercana, digital, accesible, humana y sostenible.

Todo ello en un momento de importantes cambios legislativos, procesales y una nueva estructura y organización de los órganos judiciales con la Ley de Eficiencia que ha sustituido los juzgados unipersonales por tribunales de instancia con secciones y servicios comunes.