La Junta de Andalucía impulsa proyectos para ayudar a menores infractores a expresar sus emociones a través del flamenco

Ayudar a los menores infractores a canalizar sus emociones para desarrollar habilidades sociales y controlar conductas que los han llevado ante un juez forma parte del trabajo de reeducación que realizan los profesionales del sistema de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía. Un trabajo que, en el caso del CIMI Los Alcores de la localidad sevillana de Carmona ha encontrado en el flamenco una "herramienta que llega donde no llegan las palabras", según reconoce su director, Manuel Belinzón.

Según ha detallado la Junta en una nota, el equipo del CIMI está formado por psicólogos, educadores sociales, docentes, trabajadores sociales, monitores y terapeutas pero, en el caso de Los Alcores, cuenta con una colaboración especial: la del bailaor José Suárez 'El Torombo', que de manera totalmente altruista comenzó el año pasado a ayudar a los menores que cumplen medidas de internamiento en este centro a expresarse a través del flamenco.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, Javier Millán, han visitado esta semana el CIMI para agradecer a 'El Torombo' su implicación en el sistema de Justicia Juvenil de la Junta y contribuir a "transformar conductas en jóvenes que tenemos la obligación de recuperar para la sociedad porque tienen mucho que aportar y merecen una segunda oportunidad", ha defendido Rondón.

'El Torombo' comenzó con el proyecto, si bien ya ha atraído a colegas como el bailaor Antonio Fernández Montoya 'El Farru' a participar en este taller, que forma parte del programa de reeducación del CIMI y en el que se trabaja la expresión artística como herramienta que ayude a los jóvenes a expresarse a través del cante, el baile, la fotografía o las artes plásticas, gracias a las cuales han decorado el centro con murales de grandes figuras como Camarón de la Isla o Lola Flores Por el CIMI Los Alcores, que cumple ahora 25 años, han pasado en este tiempo 1.400 menores para cumplir medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico.

Una dilatada experiencia que lleva a su director a asegurar que "donde no llegan las palabras sí llega la expresión artística". Gestionado por la Fundación Diagrama, cuenta con 67 plazas tanto masculinas como femeninas, 28 de ellas en unidades de internamiento terapéutico que los jueces de menores imponen a jóvenes con problemas de adicciones o salud mental.

Es uno de los 14 CIMI que integran el sistema de Justicia Juvenil de la Junta, que se completa además con una red de servicios para ejecutar las medidas no privativas de libertad que los jueces de menores decretan. Un sistema que es un referente nacional e internacional por su alto índice de reinserción, ya que el 80% de los menores no reincide.

La Junta es la responsable de garantizar la ejecución de las medidas de internamiento o medio abierto que los jueces imponen desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000, una norma que cambió un sistema estrictamente punitivo por un modelo que busca la reinserción sin olvidar la sanción.

Para ello, los profesionales de los CIMI realizan una intervención integral y personalizada con cada joven, teniendo en cuenta sus circunstancias, que incluye el apoyo educativo, procurando que continúe o retome sus estudios, atención psicológica, orientación laboral y programas que fomenten su educación en valores e integración social, dotándoles de herramientas para alejarse del conflicto y reorientar su vida.

Para los responsables de la Junta, "la implicación de artistas como El Torombo y El Farru, pero también de empresarios como Álvaro Moreno, es de agradecer porque ayuda a los menores a ver que la sociedad no les da de lado, que les tiende la mano y si se lo trabajan tienen un futuro por delante".

OBSERVATORIO ANDALUZ

Segúnha explicado la Junta, se trata de un "estudio pionero" elaborado por la Consejería de Justicia con más de mil encuestas a menores que cumplen medidas en los CIMI y el resto de los servicios revela que el 90% valora "bien" o "muy bien" su experiencia en los recursos de la Junta y el trato de los profesionales.

Lo que más valoran es cómo les han ayudado a mejorar su comportamiento (86,10%) y el trato con las personas de su entorno (83,10%), seguidos del apoyo en el ámbito educativo (79,30%) y laboral (67,80%). El 92,4% reconoce haber tomado conciencia del delito cometido y el 84% del daño provocado a la víctima.

El estudio forma parte de los datos y análisis que la Consejería pondrá en breve a disposición de los profesionales en el portal web del Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil, el primero de España y el único público de Europa sobre esta materia, en el que participarán jueces, fiscales, universidades, entidades, colectivos y asociaciones de familiares para adecuar la intervención a los cambios de perfiles y tipos de delitos - como los cibernéticos- con el objetivo de que Andalucía siga siendo un referente.