La Junta de Andalucía se reúne con líderes mundiales del segmento de congresos en IMEX América

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha participado esta semana en la feria IMEX América, una de las citas más importantes del segmento de turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) a nivel mundial y en la que han mantenido reuniones con empresas líderes internacionales en este producto.

La delegación andaluza, conformada por empresas de la comunidad y 'convention bureaux' de destinos, ha establecido durante el certamen más de 250 encuentros con profesionales, organizadores de eventos e incentivos y operadores del sector, para "posicionar a la región en un segmento especialmente interesante por su impacto económico y potencial desestacionalizador", según ha informado la Junta en una nota.

Durante la feria celebrada en Las Vegas (Estados Unidos), los técnicos de la Junta se han reunido con intermediarios como MCI Group, organizadora de eventos a nivel mundial; Uniceo, asociación internacional que reúne a los responsables seniors para eventos corporativos; o BCD Travel, especializada en eventos corporativos con presencia en 170 países; entre otras entidades referentes del sector.

Se trata de la primera ocasión en la que Andalucía, en el expositor de Turespaña, asiste a este encuentro acompañada de empresas de la comunidad, que han presentado su oferta en una plataforma crucial para la promoción de destinos y el establecimiento de contactos estratégicos dentro del sector MICE.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha señalado que IMEX América reúne a más de 14.000 profesionales del sector de más de 150 países, entre los que se encuentran compradores internacionales de alto nivel y responsables de empresas multinacionales del sector, asociaciones o agencias de viajes de incentivo, entre otros.

La participación en esta feria ofrece a Andalucía la oportunidad de mostrar las capacidades y atractivos de la región para la organización de eventos y congresos de alto nivel, difundiendo a la comunidad como destino de excelencia para el turismo de negocios.

Junto a las citas comerciales, la feria cuenta con un programa paralelo en el que se desarrollan sesiones de formación y talleres, que abordan las últimas tendencias y desafíos del sector MICE, constituyéndose como una valiosa plataforma para el intercambio de conocimientos y el desarrollo profesional.

Andalucía cuenta con aproximadamente 350.000 plazas para la celebración de encuentros, entre palacio de exposiciones y congresos y establecimientos especializados; oferta que, unida a la capacidad de las empresas andaluzas del sector, consolidan un segmento estratégico para el destino.