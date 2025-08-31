La Junta de Andalucía ultima la próxima subasta de patrimonio en desuso, con casi una treintena de inmuebles

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ultima la preparación para la próxima subasta de patrimonio público, la sexta subasta que se realiza desde el 2019, en la que se prevé dar salida a aproximadamente una treintena de inmuebles repartidos en las ocho provincias andaluzas, aunque hasta septiembre no se sabrán los plazos, así como los inmuebles subastados.

Según una nota emitida por la Junta, la subasta tiene como objetivo "poner en valor decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono" que son propiedad de la Administración pública.

Dichos inmuebles son "heredados de las anteriores legislaturas" y han supuesto "una carga importante para el Gobierno andaluz", tanto por su gestión como por los costes generados por su mantenimiento.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha recordado que los ingresos que se obtengan por esta subasta, así como los de las subastas anteriores, se destinarán a sufragar los servicios públicos de la comunidad, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, entre otros.

La consejera ha indicado que en las anteriores subastas se han obtenido 138 millones de euros. Así, desde el año 2019 se han celebrado cuatro subastas de patrimonio público sin uso o infrautilizado, cuando se publicó en el BOJA la convocatoria de la primera de ellas.

La primera subasta puso a la venta un total de 22 inmuebles, con un precio de salida de 47 millones de euros. En total, la primera subasta generó ingresos por valor de 56,4 millones de euros.

La segunda subasta se convocó el 1 de abril de 2022. En esa ocasión, la subasta estaba destinada a particulares y pequeños inversores, para los que se puso a la venta un total de 23 inmuebles, con uso mayoritariamente residencial, que tenían un precio de salida de 9,9 millones de euros. Finalmente, se adjudicaron 15 inmuebles, por los que se ingresó algo más de 6 millones de euros.

En ese mismo año, en el mes de julio, se convocó la tercera subasta de patrimonio público en desuso, en la que se puso a la venta un total de 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros. En esta ocasión se adjudicaron 4 inmuebles, por un precio conjunto de 53,8 millones de euros, entre ellos los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla, y el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada.

La cuarta subasta se convocó el 1 de febrero y ponía a la venta un total de 14 inmuebles. Finalmente se adjudicaron 7, que supusieron algo más de 7 millones de euros en ingresos para la Junta. Entre los inmuebles adjudicados se encuentran dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla), así como la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías en Málaga.

Por último, en la convocatoria de la quinta subasta se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, tres villas turísticas cerradas y dos residencias de tiempo libre. Como resultado de esta subasta, la Junta de Andalucía vendió por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra, en Sevilla.