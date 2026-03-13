La Junta aprueba la propuesta de adjudicación para el futuro centro de protonterapia de Sevilla

1068719.1.260.149.20260313135500 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en la inauguración en Sevilla del I Congreso Nacional de Fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria de Andalucía - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado la propuesta de adjudicación de las obras del futuro centro de protonterapia de Sevilla, que se ubicará en el complejo hospitalario del Hospital Muñoz Cariñanos, con una inversión prevista de 20,87 millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, Sanz ha destacado que este avance "supone un paso decisivo para la incorporación a la sanidad pública andaluza de uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica".

La protonterapia es una tecnología que permite administrar radiación con mayor precisión, "aumentando la eficacia terapéutica y reduciendo los efectos secundarios en los pacientes". Antonio Sanz ha subrayado que "este proyecto representa un salto cualitativo en el abordaje del cáncer dentro del sistema sanitario público andaluz, al permitir tratamientos más precisos y eficaces que mejoran la calidad de vida de los pacientes".

El consejero ha señalado que se trata de "una de las tecnologías más avanzadas en el tratamiento oncológico" y que su incorporación "sitúa a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia, garantizando que nuestros pacientes puedan acceder a terapias de última generación sin necesidad de desplazarse fuera de nuestra comunidad".

Tras la aprobación de la propuesta por la Mesa de Contratación, se inicia ahora el proceso administrativo establecido por la normativa vigente para proceder a la adjudicación definitiva, la formalización del contrato y el posterior inicio de las obras.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todas las áreas necesarias para la aplicación de este tratamiento avanzado, incluyendo zonas de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, espacios para profesionales y servicios técnicos.

Antonio Sanz ha señalado que esta nueva infraestructura "responde a una estrategia ordenada y rigurosa que combina inversión, excelencia clínica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, poniendo siempre al paciente en el centro de todas las decisiones".

Asimismo, ha destacado que la puesta en marcha de este centro permitirá reforzar la red pública de atención oncológica en Andalucía, facilitando el acceso a terapias innovadoras dentro del propio sistema sanitario público.

"Seguimos cumpliendo compromisos y avanzando para ofrecer a los andaluces una sanidad pública cada vez más innovadora, más potente y con mayor capacidad para afrontar los retos del cáncer", ha afirmado el consejero.

La Junta ha indicado que esta red "se verá reforzada próximamente" con la instalación de otro equipo de protonterapia en el Hospital Materno Infantil de Málaga, también vinculado al acuerdo de donación alcanzado entre la Fundación Amancio Ortega.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.