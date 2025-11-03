La Junta aumenta un 50% los fondos para autónomos y economía social para 2026, con presupuesto superior a 1.200 millones

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, sobre las cuentas correspondientes a su departamento del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado este lunes sobre las cuentas correspondientes a su departamento del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026, en el que los fondos destinados a fomentar el trabajo autónomo y la economía social alcanzarán los 147,58 millones de euros, esto es 49 millones más que en 2025, aumentando los recursos cerca de un 50%.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, esta es "la mayor subida de los distintos programas presupuestarios de la Consejería, tanto en términos absolutos como relativos".

En comisión parlamentaria, la titular andaluza ha desgranado las principales líneas de unos presupuestos que destinan a la Consejería de Empleo un total de 1.278,4 millones de euros, con un incremento de 10,3 millones respecto al crédito inicial de 2025 y un 0,8% más en términos relativos.

En concreto, a la sección consolidada de la Consejería, con 1.243,35 millones, hay que sumar 35 millones más procedentes de la sección 31 Gastos de Diversas Consejerías, que se destinarán a financiar una "novedosa medida" de digitalización para autónomos.

Blanco ha subrayado que el "trabajo autónomo juega un papel fundamental en la economía andaluza", por su contribución a la generación de empleo y la reducción del desempleo y por su labor como semilla del futuro tejido empresarial andaluz. Como ha explicado, en el marco del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027 (Peata), en 2026 tendrán continuidad la cuota cero y el inicio de actividad, ayuda a las que se destinarán un total de 85,3 millones de euros.

Asimismo, ha resaltado que para "paliar la falta de relevo generacional" en este colectivo, se impulsarán unas "nuevas subvenciones" que propicien la transmisión y continuidad de actividades consolidadas; al tiempo que se continuarán destinando fondos para la formación de trabajadores autónomos y para fomentar el asociacionismo de este colectivo.

En cuanto a la Economía Social, en el marco del Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía 2023-2026 (Pimesa), se destinará en 2026 un total de 10,17 millones de euros, de los que cerca de 9,6 se dirigen a financiar distintas líneas de ayudas que fomentan el empleo en sociedades cooperativas y laborales, junto la difusión, el emprendimiento, la innovación y la competitividad empresarial.

Blanco también ha precisado que el área dedicada al Comercio y a la Artesanía contará con un presupuesto de 20,6 millones de euros y, como "novedad" para 2026, se impulsará un Plan Cameral de Andalucía para fomentar el crecimiento del sector empresarial andaluz y mejorar su competitividad, en desarrollo de las funciones de tutela sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y el Consejo Andaluz de Cámaras.

INCENTIVOS Y AUTOMATIZACIÓN

Otra de las políticas "más destacadas" de la Consejería para fomentar la "competitividad empresarial" y la "creación de empleo", con "especial atención" a colectivos vulnerables, es la política de incentivos, que cuenta para 2026 con 431,5 millones de euros, lo que supone el 33,8% del total de los recursos de la Consejería.

En esta se enmarca el programa Emplea-T, destinado a fomentar la inserción laboral y el fomento de la contratación en Andalucía, y que ejemplifica el salto cualitativo y cuantitativo llevado a cabo por la Consejería en la mejora de la gestión gracias a la automatización de los procedimientos administrativos.

En 2026, la Consejería ha indicado que volverá a convocar las Líneas 1 y 2 de Emplea-T, que incentivan la primera contratación indefinida que hagan los autónomos o las sucesivas también por parte de pymes; así como convocará por primera vez las Líneas 3, 5 y 6 destinadas a la "conversión" de contratos de jornada parcial a completa, la contratación indefinida de personas que hayan realizado prácticas no laborales en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) y la contratación indefinida de menores de 30 años beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, respectivamente, también por parte de personas trabajadoras autónomas, mutualistas y pymes. Para ello, se destinan 134,4 millones de euros.

Por otro lado, para abordar los problemas estructurales a los que se enfrenta la provincia de Jaén como son el alto índice de desempleo, especialmente, en personas mayores de 30 años, así como su progresivo proceso de despoblación, se pondrá en marcha un Plan de Empleo específico denominado Impulsa-T Jaén, dotado de 7 millones de euros. Por otra parte, se han consignado 110 millones de euros para convocar en 2026 las seis líneas de incentivos para el fomento del empleo de las personas con discapacidad de la Orden de 21 de junio de 2024.

Se presentarán unas subvenciones novedosas para financiar la inserción laboral de estas personas a partir de acciones desarrolladas por personal especializado en un Proyecto de Empleo con Apoyo, con cuatro millones de euros. En el marco de las políticas de incentivos para el empleo se incluyen también los Programas para la mejora de la empleabilidad que desarrolla el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dotados con 143,6 millones de euros para 2026, dentro del que destaca una nueva convocatoria 2026-2028 del Programa de Acciones Integrales dirigidas a Jóvenes, con cargo al FSE+, por 106,85 millones de euros.

Esta Agencia contará en 2026 con 400,6 millones de euros de presupuesto que servirán para afianzar un modelo de organización y funcionamiento de la red de oficinas "más ágil, eficiente e innovador"; prestar una atención integral a los demandantes de empleo y a las empresas; y situar a las personas y a las empresas en el centro del nuevo Modelo de Gestión Integral con el objetivo de mejorar la empleabilidad en Andalucía. Entre otros programas, la Junta está avanzando con el Plan T-Activamos, que abunda en un planteamiento más proactivo, ofreciendo una atención personalizada.

A la política de Servicios para el Empleo se destinan 231,5 millones de euros. Entre ellos, fondos para consolidar el MGI o el perfilado estadístico, y cerca de 24 millones para obras e infraestructuras en oficinas del SAE. Dentro de estos recursos, para el desarrollo de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción se destina 97,61 millones de euros, tanto para la prestación directa como para la financiación del programa Andalucía Orienta, cuya convocatoria 2025-2026 asciende a 32 millones de euros, como el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, con una dotación de nueve millones de euros.

El presupuesto del SAE destina 13,06 millones de euros a la red de Escuelas de Formación, compuesta por once centros que en 2026 apuestan por ampliar y especializar los programas formativos, y "potenciar la innovación" y actualización de contenidos a través de sus cinco Centros de Referencia Nacional (CRN).

Por otra parte, la Formación Profesional para el Empleo cuenta en 2026 con un presupuesto de 325,7 millones de euros, esto supone la "segunda mayor subida de recursos" de la Consejería, tanto en términos absolutos como relativos, lo que evidencia la recuperación de esta política útil para la "mejora de la competitividad y la productividad" de las empresas. De estos recursos, 247 millones se destinan a acciones formativas dirigidas a desempleados y 37,1, a ocupadas.