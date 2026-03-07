La Junta ayuda a 185 empresas a elaborar planes de igualdad y forma a más de 3.200 profesionales

El Instituto Andaluz de la Mujer contribuye a que 269 entidades tengan un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha acompañado y asesorado a un total de 185 empresas andaluzas durante 2025 para el impulso de planes y medidas de igualdad gracias al servicio de asesoramiento e información a empresas en igualdad (Equipa). Este programa también ha formado a más de 3.200 profesionales "especialmente vinculados con los departamentos de recursos humanos".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el servicio de asesoramiento e información a empresas en igualdad (Equipa) es un recurso gratuito, profesional y especializado del IAM que se crea para dar respuesta a la demanda de las empresas y ofrecer asesoramiento técnico experto en el diseño de medidas y planes de igualdad, así como formación especializada en gestión empresarial, "fomentando entornos laborales libres de discriminación con el reto de favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres".

Sus principales objetivos son la orientación en todas las fases de elaboración de planes de igualdad en empresas, la formación y capacitación empresarial en materia de igualdad, así como el asesoramiento en la elaboración de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Este servicio se puede solicitar a través de la página web ('https://juntadeandalucia.es/organismos/iam/areas/empleo-empr...') y del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

En el periodo 2019-2025 este programa, del área de Empleo y Formación, ha duplicado el número de empresas que asesora pasando de 88 a 185. A este respecto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha agradecido "el respaldo del tejido empresarial andaluz a las políticas, programas y servicios cuya finalidad es lograr la plena igualdad de oportunidades de mujeres y hombres".

Asimismo, ha subrayado "las mejoras del servicio de asesoramiento a las empresas durante estos últimos años, como su incorporación al teléfono 900 200 999, el refuerzo de las herramientas para la elaboración de diagnósticos de igualdad o de protocolos contra el acoso".

Precisamente, la Administración regional ha concretado que durante 2025 un total de 269 empresas han creado un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo a través de la herramienta 'Crea el protocolo de tu empresa', disponible en la página web del IAM, y otras 168 empresas andaluzas han elaborado un diagnóstico de igualdad o están en proceso de finalizarlo.

López ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la igualdad de oportunidades con recursos como la aplicación móvil 'Andaluza: Mujer, presente y futuro', que reúne todas las ofertas de empleo y formación del Gobierno andaluz, incluido el Programa Preparadas dirigido a mujeres del medio rural, y la conciliación.

"Sin igualdad de oportunidades y sin conciliación, no habrá igualdad real", ha incidido. Por ello, desde 2024 se ha puesto en marcha el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y Corresponsabilidad que este 2026 se ha renovado con más medidas y presupuesto y ya cuenta con 57 iniciativas de todas las consejerías y 87 millones de inversión.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Durante 2025, Equipa ha asesorado a 185 empresas andaluzas, un 110 por ciento más que en 2019, y ha dado respuesta a 521 consultas sobre elaboración de planes de igualdad, protocolos y medidas de conciliación, entre otras. Todas estas actuaciones generaron la gestión de cerca de 300 llamadas y la respuesta a más de 14.400 correos electrónico.

Uno de los ejes fundamentales del acompañamiento a las empresas en la promoción de la igualdad durante el pasado año ha sido la formación de profesionales. Así, durante el año 2025 se han realizado 25 cursos relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el emprendimiento femenino, herramientas específicas para empresas de menos de 50 trabajadores, la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral o sobre conciliación y corresponsabilidad. Todos estos cursos han tenido una duración de 645 horas y han contado con la participación de 3.270 personas, de las cuales más del 82 por ciento son mujeres.

Esta formación está dirigida a todas aquellas personas que necesiten conocimientos transversales sobre igualdad de género, sensibilización y prevención de la violencia de género en el ejercicio de sus funciones profesionales, así como el conocimiento en materias específicas para poder elaborar planes de igualdad tanto en el sector empresarial como en la Administración. También está enfocada a aquellas personas que quieran disponer de herramientas en clave de género para la orientación laboral y el emprendimiento desde una perspectiva de género.

Además, el pasado año se entregaron los primeros reconocimientos de la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad a aquellas empresas que trabajan por la igualdad y que recayeron en 45 organizaciones empresariales. Y la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC) superó las 600 adhesiones, pasando de 571 a 625, lo que supone un incremento de casi el diez por ciento.

De este modo, la RAEC busca promover un entorno colaborativo de trabajo donde se dinamicen las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad, además de que se visibilicen las buenas prácticas.