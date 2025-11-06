La Junta celebra el décimo aniversario de la Fundación Alalá, que impulsa la integración a través del arte y el flamenco

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la Infanta Elena de Borbón en el décimo aniversario de la Fundación Alalá. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la Infanta Elena de Borbón han asistido este jueves en el centro Factoría Cultural de Sevilla a la gala conmemorativa del décimo aniversario de la Fundación Alalá, dedicada a promover la integración social a través del arte y la cultura.

Según ha trasladado la Junta en un comunicado, Del Pozo ha felicitado a la Fundación Alalá por sus diez años de trabajo "valiéndose de la cultura como instrumento de integración social de los más jóvenes, y de sus familias, en dos de los barrios más desfavorecidos de Andalucía: las Tres Mil Viviendas, de Sevilla, y Estancia Barrera, en Jerez (Cádiz)".

En este sentido, la consejera ha manifestado el acierto de utilizar "esa forma de vida que es el flamenco, impartiendo talleres de cante, toque y baile a los más jóvenes, para poner voz y dar oportunidades a los que menos tienen".