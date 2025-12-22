La Junta convoca 4,7 millones de euros en ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera

Imagen de archivo de barcos pesqueros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por la que se convocan las ayudas destinadas a compensar la paralización temporal de la actividad pesquera y marisquera de la flota con puerto base en Andalucía.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 4.700.000 euros, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), según ha informado la Junta en una nota de prensa.

El director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Carlos Aldereguía, ha señalado que "estas ayudas tienen como finalidad compensar económicamente a armadores y tripulantes afectados por las paradas temporales de la actividad pesquera, contribuyendo a garantizar la viabilidad económica del sector, el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad de los recursos marinos".

Además, la Consejería ha publicado la Resolución de la convocatoria de ayudas por la paralización temporal de la flota de chirla en el Golfo de Cádiz correspondiente a 2025, con un importe total concedido de 621.445 euros, destinados a armadores y tripulantes de la flota de artes menores afectada por el plan de gestión de este recurso. Igualmente, se ha hecho pública la Resolución de concesión de ayudas a los tripulantes de la flota marisquera de artes menores que opera con artes de trampa para la captura de pulpo en el litoral mediterráneo andaluz, correspondiente a la convocatoria de 2025.

Estas ayudas compensan la parada temporal realizada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025 y suponen un importe concedido de 347.750 euros, beneficiando a los tripulantes afectados por esta medida de conservación.

Con el conjunto de estas actuaciones, la Junta de Andalucía refuerza su apoyo al sector pesquero andaluz, impulsando políticas que compatibilizan la protección de los recursos marinos con el respaldo económico a los profesionales del mar y al tejido socioeconómico de las zonas costeras.