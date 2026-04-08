La Junta declara de emergencia el arreglo de casi 1.500 caminos rurales dañados por las borrascas en Andalucía

El consejero andaluz de Agricultura visita caminos rurales de Huércal-Overa (Almería) donde se acometerán arreglos tras el paso de las borrascas. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles, 8 de abril, de la declaración de emergencia de las obras dirigidas a arreglar caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego dañadas por las borrascas registradas en Andalucía entre finales del pasado año 2025 y principios del actual 2026.

En total, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural va a impulsar la mejora de casi 1.500 vías rurales de titularidad pública y de "numerosos elementos" que pertenecen a 145 comunidades de regantes de toda Andalucía, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno.

Para la ejecución de estas actuaciones, se contempla un presupuesto base de licitación de más de 87,5 millones de euros, cantidad que engloba tanto la mejora de caminos rurales --71,7 millones de euros-- como el arreglo de sistemas de riego, por un importe de 15,8 millones de euros.

Por provincias, las obras superarán los ocho millones de euros para 127 caminos rurales y se acercarán a los 1,5 millones de euros para 18 comunidades de regantes de Cádiz; en concreto, más de 9,5 millones en total.

Por otro lado, ascenderán a 11,7 millones de euros para arreglar 244 vías rurales de Córdoba y, en el caso de Granada, los fondos previstos para arreglar 255 caminos rurales superan los 5,4 millones de euros, y para mejorar infraestructuras de 41 comunidades de regantes se contempla una inversión de 3,4 millones de euros, por lo que, en total, se cuantifican cerca de nueve millones.

Por su parte, en la provincia de Huelva se sacarán a licitación obras para arreglar 232 caminos rurales valoradas en casi 13 millones de euros. En Jaén, la adecuación de 255 vías rurales afectadas por las borrascas supondrá una inversión de 14,1 millones de euros, y las obras relativas a riego conllevarán movilizar 1,9 millones de euros para infraestructuras de 29 comunidades de regantes, algo más de 16 millones en total.

En el caso de Málaga, se contemplan actuaciones por valor de diez millones de euros en 206 caminos rurales, y por casi 361.000 euros en infraestructuras de 14 comunidades de regantes, es decir, cerca de 10,4 millones en total.

Por último, en Sevilla saldrán a licitación obras por 9,4 millones de euros para arreglar 178 caminos rurales, y por 8,6 millones de euros para "optimizar" el estado de elementos de regadío de 43 comunidades de regantes, de forma que, en total, se manejan más de 18 millones en total.

El listado de actuaciones a llevar a cabo se ha confeccionado en base a las comunicaciones de daños presentadas por los ayuntamientos y comunidades de regantes titulares de las infraestructuras dañadas por las fuertes lluvias.

Los técnicos de las delegaciones territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han analizado la documentación recibida para comprobar las obras admisibles atendiendo a los criterios establecidos en el 'Plan de actuación de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego' aprobado en marzo de 2026.

A través de la declaración de emergencia, se busca "agilizar los trámites de unas obras dirigidas a restablecer la funcionalidad de explotaciones agrarias que se han visto gravemente afectadas por un tren de borrascas que ha impedido el normal desarrollo de la actividad en numerosas fincas".

Las inundaciones y el arrastre de tierras son algunos de los efectos de las intensas precipitaciones, que "han dañado caminos rurales indispensables para poder acceder a las explotaciones y han causado graves perjuicios en gran cantidad de elementos de riego", según subrayan desde el Gobierno andaluz.