La Junta defiende la caza como "una manifestación de la identidad andaluza y del respeto por el entorno"

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha reafirmado este lunes la apuesta del Gobierno andaluz por una caza regulada, sostenible y aliada del medio rural, al tiempo que ha destacado que esta actividad "es una manifestación de nuestra identidad y del respeto por el entorno". Lo ha hecho en el marco de la entrega de la primera edición del Premio 'Huellas', que otorgan ABC y la Federación Andaluza de Caza, promovido para reconocer iniciativas y trayectorias de personas o instituciones que hayan dejado huella en la caza.

Para la consejera, "este galardón, que nace, incide directamente en la clave que se debe defender de la actividad cinegética, el hecho de que fusione cultura y gestión ambiental y que, además, se transmita entre generaciones y represente un verdadero motor para el empleo". Por ello, ha indicado que "iniciativas como ésta son muy necesarias en la actualidad; de un lado, porque ponen en el foco de la opinión pública los valores que atesoran actividades como la caza, y, de otro, porque sirven para impulsar al sector, reconocerlo y hacer ver a la sociedad el amplio espectro que alcanza la actividad".

En este contexto, García ha felicitado al diario ABC y a la Federación Andaluza de Caza por "aunar sus fuerzas y sus ideas y ponerlas, una vez más, al servicio de la sociedad". "No se puede olvidar que este tipo de escaparates sirven de llamada para el relevo generacional, que es tan demandado y necesario también en este sector", ha apostillado.

Además, la consejera ha aseverado que "la caza es una actividad profundamente ligada a nuestra historia, que fue el primer oficio del ser humano y todavía actualmente mantiene una importancia humana, económica, social, cultural y deportiva incuestionable en Andalucía".

En este sentido, ha puntualizado que "la comunidad autónoma cuenta con una riqueza paisajística y de ecosistemas única en Europa, que se traduce en escenarios cinegéticos de gran valor" y ha detallado que "en Andalucía hay cerca de 164.000 cazadores con licencia en vigor; una comunidad, además, que destina a la actividad cinegética más de siete millones de hectáreas, lo que supone más del 80% del territorio".

MÁS DE 45.000 ANDALUCES TRABAJAN EN LA CAZA

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto, además, de relieve que más de 45.000 personas trabajen en el sector en la comunidad, de las cuales, 12.000 lo hacen de forma directa, generando un impacto económico que supera los 3.500 millones de euros anuales y contribuyendo, de esta forma, a fijar población en el territorio rural.

En su intervención, ha remarcado del mismo modo que "en el ámbito del Plan Andaluz de la Caza, y de la mano de la Federación Andaluza, desde la Junta de Andalucía, se están adoptando medidas y alcanzando metas que son fundamentales para el sector".

Así, se ha referido, en primer lugar, al Plan de gestión adaptativa de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur), "que ha permitido el retorno de esta especie tras cuatro años de moratoria, mediante un procedimiento técnico riguroso, transparente y participado con el sector, orientado a garantizar un aprovechamiento sostenible y contribuir a la recuperación poblacional".

También ha citado la orden de predadores que impulsa su departamento y de la que ha comentado que "se trata de una medida largamente esperada por el sector; una regulación que va a permitir el control ordenado de especies predadoras en casos justificados, con criterios técnicos y ambientales, y con las garantías necesarias para preservar el equilibrio ecológico". Igualmente, ha mencionado la orden que regulará la figura del guarda jurado de caza.

LA JUNTA TRABAJA EN UN ESTUDIO SOBRE EL SILVESTRISMO

"Nuestra intención es dotar a este colectivo de mayor seguridad jurídica, formación especializada y claridad normativa, reconociendo su papel esencial en la gestión sostenible del medio natural", ha precisado, para recordar finalmente, que "de la misma forma, trabajamos en un estudio científico sobre el silvestrismo en Andalucía, que ofrecerá datos actualizados sobre la evolución de las especies objeto de esta práctica tradicional, y servirá como base para futuras decisiones de gestión".

En este contexto, García ha querido vincular el espíritu de estas políticas con la obra de Guillermo Arriaga, escritor y cineasta mejicano, galardonado en esta primera edición del Premio 'Huellas'. "Arriaga se define como un cazador que escribe, lo que evidentemente constituye una metáfora que se traduce en su narrativa, en la que siempre hay una mirada que respeta y dialoga con la naturaleza".

"Premiar a Guillermo Arriaga es reconocer que la sostenibilidad no es un concepto abstracto, sino palpable, que, por lo tanto, se puede escribir, filmar y, por supuesto, sentir", ha concluido antes de reivindicar que "la cultura y el medio ambiente no son caminos separados, sino senderos que se cruzan en la conciencia de quienes entienden que proteger lo natural es también proteger lo humano".

El acto ha tenido lugar en el espacio cultural 'La Galería', de Sevilla, y ha contado con la presencia de representantes de diferentes sectores de la sociedad andaluza. Acompañando a la consejera, han asistido el viceconsejero, Sergio Arjona; los delegados territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Huelva y Granada, Inmaculada Gallardo, Pedro Yórquez y Manuel Francisco García, respectivamente, y parlamentarios autonómicos.