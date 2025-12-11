Junta destaca "la apuesta por el talento y el compromiso con Andalucía" de la Fundación Cruzcampo en su 30 aniversario

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el acto con el que la la Fundación Cruzcampo ha culminado su 30 aniversario. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado este jueves en el acto con el que la Fundación Cruzcampo ha culminado la conmemoración de su 30 aniversario, tres décadas "de servicio, de vocación, de compromiso auténtico con Andalucía y, sobre todo, de demostrar que cuando se apuesta de verdad por el talento, ocurren cosas fascinantes".

Según ha trasladado la Consejería del ramo en una nota, la titular andaluza ha destacado que en estos 30 años, la Fundación Cruzcampo ha dejado una "huella profunda en la vida de miles de andaluces" y ha contribuido al "desarrollo económico y social de esta tierra".

"A través de la formación, habéis brindado a muchísimos jóvenes una oportunidad real de futuro en un sector, el de la hostelería, que es uno de los motores que mejor refleja la identidad andaluza a través de la hospitalidad, la cercanía y el esfuerzo", ha agregado.

Tras precisar que más de 17.000 alumnos han pasado por sus aulas, con una tasa de inserción laboral superior al 80%, Blanco ha subrayado que la Fundación Cruzcampo "está marcando el camino, consolidándose como un referente y construyendo nuevas oportunidades".