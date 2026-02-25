La Junta destaca la construcción de más de 6.900 VPO en la provincia en las Jornadas de Vivienda Social de Sevilla

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, al inicio del acto inaugural de las VIII Jornadas de Vivienda Social de Sevilla. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destacado el impulso de la construcción de más de 6.900 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla en siete años.

Así lo ha indicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha inaugurado este miércoles la VIII Jornadas de Vivienda social de Sevilla organizadas por la empresa municipal de la vivienda Emvisesa.

Un foro donde ha apelado a la colaboración institucional para "poder afrontar el reto de la vivienda". "Estas jornadas son un espacio de diálogo y de debate que nos permite compartir diferentes visiones. Y que, además, nos ayudan a mejorar el trabajo que entre todas las administraciones estamos realizando para afrontar el reto de la vivienda", ha señalado la consejera.

En este contexto, ha recordado que la vivienda "no es un bien material". "Las personas necesitan estabilidad y seguridad para construir su futuro, y la vivienda es el pilar principal para que eso suceda", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que todas las administraciones "tienen el deber de ofrecerle a los ciudadanos soluciones reales y efectivas para que puedan acceder a una vivienda a precio asequible".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que el Gobierno andaluz viene realizando desde 2019, con la puesta en marcha, en primer lugar, del Plan Vive en Andalucía y, seguidamente, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y un paquete de medidas fiscales para el acceso a la vivienda, a la que se ha sumado el programa Garantía Vivienda Andalucía, que ya cuenta "con 2.450 familias andaluzas beneficiadas, 630 en la provincia de Sevilla".

En paralelo, Rocío Díaz ha mencionado las actuaciones más recientes, como el Decreto Ley de medidas urgentes, al que se han adherido ya cerca de cien municipios "de toda Andalucía y de todo signo político", y a la recién entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Andalucía, que apuesta por la construcción de vivienda protegida.

"Gracias a todas las medidas que hemos puesto en marcha desde que llegamos a la Junta de Andalucía, hemos podido impulsar más de 6.900 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla".

En esta línea, ha agradecido también la labor y el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde, José Luis Sanz, en materia de vivienda. Al mismo tiempo que ha resaltado el respaldo económico de la Junta con la concesión de ayudas por más de 136 millones de euros para la construcción de 37 promociones en la provincia y 2.846 viviendas protegidas en alquiler.

Entre ellas, ha mencionado las 415 viviendas en Palmas Altas, 218 viviendas en Hacienda del Rosario; 58 viviendas en Pino Montano; 92 viviendas en Valdezorras o las 691 viviendas en Fibes.

Por otro lado, la consejera ha hecho mención especial a la rehabilitación, "otra de las prioridades del Gobierno andaluz en materia de vivienda". "Apostamos por fomentar la rehabilitación de barrios, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Este Gobierno ha impulsado la rehabilitación de más de 15.000 viviendas con ayudas por valor de más de 140 millones de euros en la provincia de Sevilla", ha destacado.

Dentro de esta actuación, la consejera ha puesto como ejemplo las 456 viviendas que se están rehabilitando en los Pajaritos y el Parque Alcosa. Además, ha abogado por que Junta de Andalucía y Ayuntamiento vayan de la mano, con un plan de vivienda alineado. "Así será más fácil avanzar y aumentar la oferta de vivienda asequible en Sevilla", ha añadido.

Por último, Rocío Díaz ha pedido al Gobierno de España que "acelere la aprobación del Plan de Vivienda Estatal", porque "estamos finalizando el mes de febrero y aún no tenemos aprobado el plan estatal". "La vivienda no puede esperar, debemos abordarla con carácter urgente. Si decimos que la vivienda es uno de los pilares fundamentales y uno de los grandes retos, tenemos que acompañarlos de medidas que respondan a ese gran reto", ha concluido.

"INNOVAR PARA HABITAR"

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla y primer teniente de alcalde, Juan Bueno, ha sido el encargado de abrir el evento, reiterando "el compromiso firme del Gobierno de José Luis Sanz con las políticas de vivienda de nuestra ciudad".

Durante su intervención, Juan Bueno ha subrayado que la vivienda constituye "uno de los grandes retos estructurales de nuestras ciudades", al afectar directamente a la cohesión social, al equilibrio urbano y al desarrollo económico. "No estamos ante una cuestión coyuntural, sino ante un desafío profundo que condiciona el modelo de ciudad que queremos construir", ha afirmado.

Asimismo, Bueno ha querido agradecer la presencia en este día de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y a la Junta de Andalucía, a la que ha calificado como "gran aliada en el trabajo que de manera conjunta viene haciéndose en materia de vivienda social en la ciudad".

El portavoz municipal ha puesto en valor el trabajo que el actual equipo de gobierno está desarrollando para incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible, consolidar el papel de Emvisesa como "instrumento eficaz de política pública e impulsar nuevos desarrollos de suelo desde la planificación y el rigor".

"Innovar significa mejorar procesos, ganar agilidad administrativa y reforzar la seguridad jurídica. Significa movilizar suelo con planificación, atraer inversión con reglas claras y estables y consolidar un parque público sólido y sostenible", ha destacado Bueno, quien ha defendido la cooperación institucional, la colaboración público-privada y el diálogo entre administraciones como "elementos clave para ofrecer respuestas eficaces".

Las VIII Jornadas de Vivienda Social reunirán durante dos días a administraciones, entidades financieras, expertos y profesionales del sector para avanzar en propuestas concretas que refuercen una estrategia común y consoliden a Sevilla como referente en políticas de vivienda protegida.