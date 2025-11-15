La Junta destina unos 253.000 euros para equipamiento y conectividad de 12 centros de FP de la provincia de Sevilla

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado cerca de 253,000 euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de la actividad docente en centros públicos que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional en la provincia de Sevilla.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, esta medida, que cuenta con una inversión total de 1,3 millones de euros en todo el territorio andaluz, beneficiará a 66 centros docentes andaluces, 12 en la provincia de Sevilla, con el objetivo de proporcionar los materiales y recursos necesarios que garanticen una formación de calidad para el alumnado.

De las 73 enseñanzas que serán equipadas, 23 corresponden a cursos de especialización de grado superior, entre los que destacan aquellos implantados por primera vez este curso en Andalucía: Comercio Electrónico (IES Miguel Romero Esteo, Málaga); Robótica Colaborativa (IES Fernando III en Martos, Jaén, e IES Politécnico Jesús Marín de Málaga); Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python (centros de Almería, Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada) y el curso de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, con dotación destinada a centros de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Torremolinos (Málaga).

El resto de enseñanzas que recibirán una dotación económica para conectividad y equipamiento son: 25 ciclos formativos de grado medio, 16 de grado superior y 9 grados básicos. La mayoría de estas enseñanzas pertenecen a familias profesionales de sectores que impulsan la modernización y la digitalización del tejido productivo, como Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing o Electricidad y Electrónica.

Además, se aportará equipamiento a ciclos de la familia de Agraria vinculados a sectores tradicionales, como el grado medio de Producción Agropecuaria en el IES La Granja (Jerez de la Frontera, Cádiz) o el grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales en el IES El Almíjar (Cómpeta, Málaga).

La Consejería continúa su compromiso con las energías renovables y el impulso de las enseñanzas en torno al hidrógeno verde, con dotación para los nuevos ciclos de grado medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Antonio Gala de Palma del Río (Córdoba) y en el IES Cura Valera de Huércal-Overa (Almería), ciclos de grado superior de Energías Renovables en los centros IES Herrera (Herrera, Sevilla) e IES Juan López Morillas (Jódar, Jaén), así como el grado superior de Química Industrial en el IES María Cabeza Arellano Martínez (Mengíbar, Jaén).