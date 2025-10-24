La Junta destina 61.500 euros a obras en El Real de la Jara (Sevilla) del Programa de Fomento del Empleo Agrario

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Javier Millán, visita junto al alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, las obras que se ejecutan en la plaza de toros y el ent - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL REAL DE LA JARA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha destinado 61.520 euros a obras en el municipio de El Real de la Jara (Sevilla) con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), impulsado por el Gobierno andaluz.

Según una nota de prensa emitada por la Junta, el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Javier Millán, ha visitado junto al alcalde de esta localidad, José Manuel Trejo, las obras que se ejecutan en la plaza de toros y el entorno comercial y deportivo de la piscina del municipio.

El Ayuntamiento está finalizando los proyectos correspondientes a la convocatoria de 2024-2025. Durante la visita, el alcalde ha querido mostrar a Millán las naves del Polígono La Espardilla habilitadas para su uso comercial para jóvenes emprendedores con la convocatoria anterior. Además, la reurbanización del entorno de la plaza de toros se inició entonces y se ha terminado este año, completando también la urbanización de la calle Fleming.

Millán ha destacado la "buena gestión" del Consistorio sobre los fondos con el objetivo de "dotar a los vecinos de buenos equipamientos comerciales, deportivos y de ocio". Además, ha detallado que con las obras de este año se han creado más de 1.900 puestos de trabajo y ha dado empleo a 106 trabajadores agrarios "durante la época en la que no hay trabajo en el campo".

En esta línea, el delegado territorial de la Junta ha subrayado que iniciativas como las naves para emprendedores "contribuyen a crear oportunidades de futuro para los jóvenes y evitar que tengan que marcharse".

En paralelo, ha recordado que la Junta ha lanzado la campaña 'El pueblo de tu vida' dentro de la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía. "Con esta campaña nos dirigimos a quienes buscan calidad de vida alejados de las grandes ciudades para que conozcan los servicios y oportunidades que ofrecen municipios como El Real de la Jara y acabar con la idea de que vivir en un pueblo pequeño es cortar las posibilidades de desarrollo, porque para nosotros la Andalucía rural no es un problema sino una oportunidad", ha explicado.

La Estrategia diseñada ha identificado 480 municipios de actuación prioritaria al presentar, en mayor o menor medida, "problemas de despoblación" con el objetivo de "lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio andaluz".

Según datos de la Junta, más de la mitad de los andaluces vive en un 4% del territorio, una treintena de grandes ciudades. El resto está más diseminado en el 96% del territorio donde hay viviendas disponibles a precio asequible, menores ratios de alumnos por profesor en los centros educativos y se espera menos tiempo para las citas médicas.

La Consejería ha puesto en marcha el portal 'vivemasandalucia.es' donde, en el caso de El Real de la Jara, se informa de que cuenta con colegio, instituto de Secundaria y centro de educación de adultos; cobertura de internet de banda ancha y 79 viviendas vacías.

Millán ha incidido en que programas como el PFEA, "ayudan a los ayuntamientos a mantener y mejorar los servicios públicos que ofrecen". Asimismo, ha confirmado que a finales de este año comenzarán a ejecutarse los nuevos proyectos presentados por este Ayuntamiento para urbanizar el Polígono Industrial La Encina y mejorar otras infraestructuras públicas, con una aportación de la Junta de 54.298 euros para cofinanciar con la Diputación el coste de los materiales.