La Junta destina medio millón a 18 pequeños municipios sevillanos para mejorar infraestructuras y servicios

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha entregado este miércoles a los alcaldes y representantes municipales de 18 localidades sevillanas, todos con menos de 5.000 habitantes y la mayoría enclavados en las sierras Norte y Sur de la provincia, las resoluciones de las ayudas Meinfra que la Junta destina a los ayuntamientos de pequeños municipios para "mejorar equipamientos y servicios públicos que son fundamentales para fijar la población al territorio".

Tal y como ha emitido la Administración autonómica en una nota, en total, la Consejería ha destinado cuatro millones en 2025 a estas subvenciones de los que 495.912,78 euros --el 12,4 por ciento del total-- se han repartido a consistorios sevillanos para "reformar o equipar colegios, consultorios médicos, centros de servicios sociales, instalaciones socioculturales o deportivas".

En concreto, los municipios beneficiados son El Garrobo, San Nicolás del Puerto, Almadén de la Plata, Villanueva de San Juan, El Ronquillo, El Real de la Jara, Marinaleda, Écija, Castilleja del Campo, Guadalcanal, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Saucejo, Lora de Estepa, La Luisiana, El Madroño, El Castillo de Las Guardas y las Entidades Locales Autónomas (ELA) Marismillas --perteneciente a Las Cabezas de San Juan-- e Isla Redonda-La Ceñuela (de Écija).

Nieto, que ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera, y la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos, ha felicitado a los responsables de estos 18 ayuntamientos por presentar proyectos que contribuyan a mejorar las dependencias donde se prestan servicios básicos como la Educación, la Sanidad o la atención social, pero también instalaciones donde ofrecer actividades culturales y deportivas "para que los vecinos que viven en estos municipios no echen de menos nada que pueda existir en una gran ciudad".

Asimismo, el consejero ha hecho hincapié en que para la Junta los pequeños municipios de la Andalucía rural no son un problema sino una oportunidad. En ellos hay calidad de vida, vivienda a precio asequible, buenos servicios que con subvenciones como éstas "ayudamos a mejorar y aumentar, y gracias a las nuevas tecnologías muchos profesionales pueden teletrabajar y hacer negocios desde cualquier lugar del mundo".

Por estos motivos, la Junta ha iniciado la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía, que tiene como objetivo lograr un reparto equitativo de la población, atraer a nuevos residentes para poder alcanzar los diez millones de habitantes en 2050 y "cambiar la imagen tradicionalmente negativa de los pueblos" y dar a conocer las oportunidades que ofrecen, entre otros.

Además, en esta Estrategia se han identificado 480 municipios que llevan décadas perdiendo vecinos, 39 de ellos en Sevilla donde la población está muy concentrada en la capital, grandes ciudades próximas a ésta como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra y en el Valle del Guadalquivir mientras la Sierra Morena, la Sierra Sur o La Campiña se vacían "a un ritmo lento, pero constante que aún se puede revertir".

Por su parte, Nieto ha animado a cualquier persona interesada en "cambiar el estrés de la gran ciudad y vivir en un entorno más natural y tranquilo" a visitar el portal 'www.vivemasandalucia.es' para conocer estos municipios, entre ellos la mayoría de los beneficiarios de las ayudas Meinfra destinadas específicamente a localidades pequeñas con riesgo de despoblación.

En concreto, se trata de ayudas hasta 30.000 euros por municipio que en manos de los alcaldes multiplican su efecto y que les permiten acometer obras necesarias en colegios como los de El Garrobo, Marinaleda o Guadalcanal, consultorios médicos como el de El Pedroso, centros de servicios sociales como el de El Saucejo, el gimnasio municipal de Villanueva de San Juan, el polideportivo de El Ronquillo o la Casa de la Juventud de El Pedroso. También para poner en marcha proyectos como un museo municipal en Isla Redonda-La Ceñuela o habilitar un local para las asociaciones de vecinos en La Luisiana.

En esta línea, ha apostillado que "aprendemos de cómo trabajáis los alcaldes de todo signo político, de cómo sois capaces de identificar los problemas de los vecinos, de la visión que siempre tiene la administración más cercana para poner los recursos donde de verdad está el problema más importante, algo tan difícil en política como es priorizar".

Para el consejero, además, se trata de un "momento de polarización" en el que "queda poco espacio para la colaboración entre instituciones", motivo por el que el municipalismo "debe quedar al margen de eso porque arreglar una calle, poner en marcha un polideportivo u ocuparse de que los niños tengan las instalaciones educativas adecuadas no es de derechas o izquierdas, es atender una demanda de los vecinos".

En relación, ha asegurado que "creemos en el municipalismo", y ha precisado que el Gobierno de Juanma Moreno ha duplicado la asignación presupuestaria para el Plan de Cooperación Municipal desde 2018 y en las cuentas de 2026 se destina la cifra récord de 2.647 millones de euros a la colaboración con las administraciones locales.

En esta misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, en su intervención en el acto al poner en valor que "el compromiso del Gobierno andaluz con los municipios más pequeños es indudable, y este encuentro lo demuestra".

En este sentido, Sánchez ha defendido que "bajo una apuesta clara y permanente" por el municipalismo, el Ejecutivo del presidente Juanma Moreno, lleva a cabo, "año tras año, un reparto equitativo y solidario de las ayudas públicas, ayudando a todos los alcaldes, ayudando a todos los municipios", puesto que "de eso va el servicio público, de ayudar".