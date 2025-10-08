La Junta estudia las necesidades para el desarrollo del sector aeroespacial en Sevilla

Archivo - Centro de FP aeroespacial Javier Imbroda. A 21 de noviembre de 2024, en La Rinconada (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la próxima realización de un estudio sobre las necesidades y el potencial de desarrollo de la industria aeroespacial en la provincia de Sevilla, como herramienta de colaboración público-privada que sea utilidad para contribuir al "crecimiento y diversificación" de una actividad industrial estratégica para Andalucía, y que abarcará a todos los municipios de la provincia.

Un conocimiento detallado de las tendencias actuales en el sector aeroespacial y de las necesidades de las industrias aeroespaciales y de los parámetros que condicionan las decisiones de crecimiento y de localización industrial puede ser determinante para orientar los instrumentos de apoyo ya desplegados, así como otros que se puedan disponer, según ha informado la Junta en una nota.

Además, el estudio pondrá en valor el potencial de todos los municipios de la provincia como territorios de gran proyección y potencial de atracción de nuevas inversiones y actividades aeroespaciales, y particularmente en los municipios adheridos a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía al manifestar de manera específica su especial compromiso con el desarrollo industrial.

Entre las oportunidades industriales más destacadas para Andalucía se encuentran las vinculadas al sector aeronáutico y la industria del espacio, sectores industriales manufactureros con conexión directa con otros estratégicos como la producción de metales o la fabricación de productos metálicos para los sistemas avanzados de transporte, y, por lo tanto, cuenta con una especial capacidad tractora para la industria.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha señalado que tanto en su rama comercial como de defensa, el sector aeroespacial ha entrado en una fase de desarrollo especialmente prometedor para la industria en Andalucía, sobre la base de las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo comercial, para el que se estima un crecimiento anual del 4%, y de las necesidades de nuevas aeronaves comerciales, estimadas en 40.000 hasta 2041.

Por su parte, el sector de la defensa también presenta una importante proyección con nuevos programas, así como la continuidad de otros, en los que la provincia de Sevilla adquiere especial significancia al contar con las líneas finales de ensamblaje de los programas A400M y C295.

En 2024, según el estudio realizado por el clúster Andalucía Aerospace, la industria aeroespacial en Andalucía había alcanzado 148 empresas, cerrando el ejercicio con un incremento del 6,8% en la cifra de negocio respecto del año anterior, hasta alcanzar los 2.914 millones, y con una mejora del 7,3% en el empleo, con 15.496 puestos de trabajo directos.

En esta línea de crecimiento, la industria aeronáutica andaluza ha exportado por valor de 2.813 millones de euros en 2024, un 34% más que en 2023, un crecimiento que supera en cinco puntos la media de España y refuerza a Andalucía como la segunda mayor exportadora del sector con el 29,8% del total de las ventas en España.

Estos datos ponen de manifiesto, a su juicio, "la solidez y fortaleza" del sector aeroespacial, así como sus perspectivas de crecimiento, con especial proyección en las provincias de Cádiz y Sevilla, aunque la segunda destaca por su contribución al crecimiento del sector aeronáutico en Andalucía, con el 72% de las empresas del sector y el 98% de la factura exportadora, con un crecimiento del 34% interanual, lo que supone un importe de 2.761 millones de euros en exportaciones, que representa el 29,3% de las de España.

Además, la provincia de Sevilla ha destacado por sus infraestructuras empresariales y energéticas, y por albergar la actividad de empresas tractoras que pueden ser foco de atracción para el crecimiento, diversificación y el desarrollo de nuevas inversiones que consoliden y hagan crecer la cadena de valor del sector aeroespacial.

Precisamente, la diversificación del tejido empresarial andaluz en áreas con gran potencial de desarrollo dentro del sector aeroespacial y la atracción de empresas de otras regiones forman parte de las líneas del 'Programa de promoción de otras actividades aeroespaciales' de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

Ésta persigue el crecimiento del sector a través de productos y procesos industriales y servindustriales de alto valor, así como a través del desarrollo de las actividades aeronáuticas o incidiendo en otras con especial potencial, como las relativas al mantenimiento y reparación de aeronaves o la formación y el entrenamiento de pilotos, entre otras.

En este sentido, son muchos los instrumentos que se vienen poniendo al servicio de la localización de industria aeroespacial desde la Junta de Andalucía, entre los que destacan la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), la unidad de captación de inversiones de Andalucía Trade, el Centro Público Integrado de Formación Profesional Javier Imbroda ubicado en San José de la Rinconada, el diseño y ejecución de proyectos formativos singulares, la convocatoria realizada para la participación de la industria en Andalucía en el ciclo de vida de nuevos sistemas satelitales o la convocatoria abierta para los incentivos complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de la industria aeroespacial, manufacturera y la logística avanzada en Andalucía.

También destaca la evaluación intermedia de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía de Andalucía Trade, que pretende identificar las posibles recomendaciones en relación con la pertinencia de dicha estrategia a los acontecimientos acaecidos y a las nuevas condiciones de entorno en el sector aeroespacial.