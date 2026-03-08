La Junta forma a más de 81.120 mujeres andaluzas en competencias digitales y profesional con el programa Preparadas

Mujeres participando en el programa de formación en competencias digitales y profesionales 'Preparadas', de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, la Junta de Andalucía celebra el impacto del programa formativo Preparadas, una iniciativa estratégica desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Empleo, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation EU, que ha formado ya a 81.121 mujeres en competencias digitales y profesionales, llegando a 572 municipios de Andalucía y fortaleciendo la igualdad de oportunidades en la región.

Según ha informado la Junta en una nota, detrás de estas cifras hay vidas transformadas y proyectos que nacen del talento y la determinación de cada mujer. "Preparadas no solo ofrece formación digital y profesional, sino que genera confianza, autonomía y nuevas oportunidades laborales, especialmente en municipios rurales y zonas con menos acceso a recursos".

Al respecto, el Gobierno andaluz ha expuesto que "cada historia que nace al calor de este programa, refleja cómo la capacitación puede abrir puertas y cambiar realidades. Cada proyecto, cada emprendimiento, cada logro tiene un rostro y un nombre".

Las experiencias de Zamary, Pepi, Luisa y Cinzia, por ejemplo, "dan vida al impacto que Preparadas genera en toda Andalucía", ha destacado. Tras años dedicada a la educación y la atención al cliente, Zamary de Burguillos (Sevilla) encontró en Preparadas el impulso para reinventarse.

Gracias a la formación recibida, hoy lidera su propio negocio turístico, diseñando viajes a la carta con creatividad y pasión. Pepi, de Chiclana (Cádiz), después de años de cambios y maternidad, llegó a Preparadas con formación, pero sin confianza en sí misma. Los cursos le permitieron recuperar autonomía digital, autoestima y determinación.

"Ahora enciendo mi ordenador, gestiono mis trámites y me siento autosuficiente", ha afirmado Pepi, quien ha compartido su testimonio en el podcast de Preparadas y, junto a otras compañeras, relata cómo ha recuperado su independencia digital.

Luisa de El Bosque (Cádiz) transformó su pasión por los viajes en un negocio digital. La motivación, la formación y la aplicación práctica de lo aprendido en Preparadas le han permitido desarrollar un proyecto sólido y con futuro. Apasionada por la repostería casera italiana, Cinzia de Híjar (Granada) convirtió su talento en un proyecto real y sostenible.

La formación le permitió organizarse, planificar y utilizar Instagram y TikTok como escaparate, destacando entre la competencia y llegando a más clientes. Estas historias son solo una pequeña muestra del talento y la resiliencia de las mujeres andaluzas, que día a día aplican lo aprendido en Preparadas para crecer profesionalmente y generar impacto en sus comunidades. El programa demuestra que la igualdad no se construye solo con palabras: se construye