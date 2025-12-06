La Junta impulsa la Formación Profesional en el sector turístico para mejorar la empleabilidad juvenil

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han firmado un protocolo destinado a fomentar la Formación Profesional (FP) en Andalucía, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes en el sector turístico.

Según ha informado la Junta en una nota, Castillo ha explicado que este acuerdo constituye "un paso importante" para fortalecer la FP, alineando la oferta formativa con las necesidades reales del turismo, uno de los pilares de la economía andaluza. La colaboración permitirá "reforzar la formación práctica del alumnado de familias profesionales" como Hostelería y Turismo, Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing, Administración y Gestión, Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Instalación y Mantenimiento y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La consejera ha subrayado que la fase de formación en empresas u organismos equiparados proporcionará a los estudiantes experiencia real y competencias adaptadas al mercado laboral, mejorando su cualificación técnica, especialmente en digitalización, sostenibilidad y gestión de destinos turísticos. Según Castillo, la colaboración institucional refuerza la FP como eje fundamental para garantizar profesionales innovadores y capacitados para el sector turístico.

Para el próximo curso, la Junta ha ofertado 168.447 plazas de nuevo ingreso en FP sostenidas con fondos públicos, de las cuales 1.460 son de nueva creación, ha indicado la titular de Desarrollo Educativo.

Por su parte, Bernal ha destacado la formación como pilar estratégico de un sector que emplea a más de medio millón de andaluces. El consejero ha recordado que Andalucía presenta el menor índice de temporalidad en el empleo turístico de toda la serie histórica, gracias a que se trata de una actividad que funciona durante todo el año, lo que permite ofrecer mayor estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Bernal ha resaltado que la cualificación y profesionalidad de los trabajadores turísticos son clave para la fidelización de los visitantes y la competitividad del sector, y ha señalado que la formación especializada contribuye a la modernización y capacidad de respuesta del sector ante nuevos retos.

El protocolo firmado recoge líneas de actuación para promover plazas formativas en empresas u organismos equiparados, incrementar el alumnado de FP y mejorar la inserción laboral, adaptando la oferta formativa a la demanda del mercado y potenciando la autonomía mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de la vida.