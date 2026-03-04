La Junta impulsa oportunidades de negocio entre el turismo andaluz y alemán con un centenar de profesionales

Networking 'Surrender to the Andalusian Crush'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha participado este miércoles en Berlín en el networking 'Surrender to the Andalusian Crush', un evento al que han asistido más de un centenar de profesionales del sector turístico y alemán con el objetivo de impulsar conjuntamente oportunidades de negocio.

La cita se celebra en el marco de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín donde Andalucía ha contado con una agenda enfocada al refuerzo de la conectividad aérea con Alemania, potenciar la desestacionalización del turismo con estrategias dirigidas a temporadas bajas y en territorio y reposicionar la marca Andalucía, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Durante el acto de bienvenida, Bernal ha subrayado que este encuentro es "un espacio pensado para conectar desde la emoción, desde la cultura y desde aquello que hace que un destino deje huella". "Andalucía no es solo un destino que se visita. Es un destino que se siente, que se recuerda y que se comparte", ha dicho.

Esa es, según ha continuado, la razón por la que Andalucía mantiene una relación "tan sólida con el mercado alemán". "Hablamos un lenguaje común basado en la calidad, la cultura, el respeto por el territorio y la autenticidad de las experiencias. Una Andalucía que no necesita explicarse porque se entiende a través de lo que provoca", ha explicado agradeciendo la confianza alemana en Andalucía como destino para "conectar, compartir y construir".

Además, ha subrayado el trabajo desarrollado en las dos primeras jornadas de la feria berlinesa, centrado "en presentar nuevas propuestas del destino que contribuyen a reposicionar la marca en un mercado maduro como el alemán", en el que este nuevo planteamiento "permitirá alcanzar máximas cotas".

El evento se ha celebrado en Wartehalle, un espacio emblemático de Berlín ubicado en una antigua estación de tren protegida como patrimonio histórico. Ha contado con representantes de empresas alemanas, entre tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas y medios de comunicación, así como autoridades de Turespaña y de las Diputaciones y ayuntamientos andaluces.

Además, el evento ha contado con la actuación 'Interacción', un espectáculo creado por Dorantes, una experiencia musical que representa la evolución del flamenco andaluz hacia lenguajes contemporáneos y universales. A través de su interpretación al piano, Dorantes construye un diálogo entre tradición e innovación, generando un espacio de encuentro donde la música se convierte en un lenguaje para conectar culturas.

El consejero ha señalado precisamente que la cultura "es un elemento que diferencia la propuesta turística de Andalucía en Alemania", un segmento que, según ha indicado, "crecerá en este mercado junto a otros con gran potencial como el de golf o el de reuniones y congresos".

Por su parte, Dorantes ha destacado que su actuación ante los profesionales germanos "parte desde Andalucía y se abre hacia otros mundos" y ha mostrado "su responsabilidad y alegría" por participar en la cita y difundir en este país "una mirada hacia mi tierra y hacia la música que hacemos en Andalucía".