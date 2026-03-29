La Junta impulsa una "reorganización" de la Empresa de Turismo y Deporte por razones de "eficiencia"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la primera jornada de ITB Berlín. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha iniciado un "proceso de reorganización" de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, adscrita a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, "con objeto de hacer eficientes los nuevos retos y estrategias para la promoción del turismo y del deporte".

Así se recoge en un acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el pasado 18 de marzo en Huelva, consultado por Europa Press y publicado el pasado martes, día 24, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que autorizó una modificación de los Estatutos de dicha empresa creada en el año 2010 mediante la fusión de las entidades 'Turismo Andaluz, S.A', y 'Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A', con el objeto de realizar "actividades y servicios tendentes a la mejora y crecimiento de la industria turística y del deporte".

En el año 2023, el Consejo de Gobierno autorizó la modificación del artículo 12 de los estatutos de la empresa pública, relativo a la composición de su consejo de administración, que amplió en cinco, de siete a doce, el número mínimo de sus integrantes, y de 12 a 20 el número máximo de sus miembros, "para dar cabida a un mayor número de personas de dicho órgano que pudieran provenir tanto de la propia Administración como del sector privado".

Además de por otras razones, desde el Gobierno andaluz enmarcan esta modificación estatutaria en el "proceso de reorganización" de efectivos de personal que la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía "está iniciando" con objeto de "hacer eficientes los nuevos retos y estrategias para la promoción del turismo y del deporte, así como un claro y preciso posicionamiento de la marca Andalucía en todos los medios, tanto tradicionales o convencionales como digitales".

La reorganización contempla la creación de una secretaría general en el organigrama de la empresa, cuyo gobierno, "sin perjuicio de las competencias de la junta general y de la posibilidad de nombramiento de un consejero delegado", está encomendado actualmente "al consejo de administración y al director gerente, nombrado por el consejo a propuesta de la presidencia del mismo".

CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA GENERAL

Desde la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior sostienen así que "se requiere una reorganización de la estructura directiva al más alto nivel, con la creación de un puesto, con la denominación de secretaría general, que responde a razones de eficacia, eficiencia y transparencia en relación con la gestión de los proyectos, programas y actuaciones que ejecuta la empresa, dotándola de mayor operatividad y ajustando su estructura a las necesidades organizativas de los distintos servicios que se prestan".

Se trata de "un puesto de especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas, que estaría incluido, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 25 de la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026 y, en consecuencia, ha de estar previsto en los estatutos de la entidad, por lo que, al no aparecer regulado en los mismos, hace necesaria su modificación para incluirlo expresamente", razona el acuerdo del Consejo de Gobierno, que surte "efectos" desde el pasado miércoles, 25 de marzo, el día siguiente al de su publicación en el BOJA.

A la figura de la Secretaría General de la entidad pública se dedica un artículo en los nuevos Estatutos, el número 19, en el que se recoge que será "el consejo de administración, a propuesta de la presidencia", el que designe "a la persona titular de la secretaría general de la sociedad", quien "estará sometida a relación laboral de carácter especial de alta dirección en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas que le sean asignadas, y actuará con plena dedicación, autonomía y responsabilidad en el marco de la normativa vigente para las entidades instrumentales del sector público andaluz".

"Su designación como personal directivo se efectuará atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad", añade también el texto acordado por el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, desde la Consejería que dirige Arturo Bernal argumentan para justificar esta modificación de estatutos que "la coherencia organizativa exige (...) que las funciones del órgano superior se definan con carácter previo y expreso respecto a las de los órganos dependientes", por lo que con esta iniciativa "se procede a establecer expresamente las atribuciones de la dirección gerencia, como responsable ejecutiva de la entidad".

Por otro lado, la modificación de los estatutos de la Empresa pública de Turismo y Deporte se justifica desde el Gobierno andaluz aludiendo a los artículos 147 y 148 de la Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que "regulan, respectivamente, la obligación de elaborar un inventario patrimonial de los bienes y derechos titularidad o uso de la sociedad, conforme a las instrucciones que pueda dictar la Dirección General de Patrimonio, y la obligación de difundir, en la sección de transparencia de la web corporativa, la información relevante sobre su actividad".

"En consecuencia, considerando que la disposición adicional decimocuarta de la indicada ley fija un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para adaptar los estatutos de las sociedades mercantiles del sector público andaluz a lo dispuesto en los artículos 146, 147 y 148, se ha procedido a la modificación estatutaria para llevar a cabo la adaptación requerida", razona el acuerdo del Consejo de Gobierno.