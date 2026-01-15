La Junta impulsa tres nuevos cursos gratuitos de tecnologías 5G en Sevilla con 135 plazas

Imagen de recurso acerca del ámbito de la tecnología y el 5G que centran los cursos formativos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha reactivado en Sevilla los cursos gratuitos de tecnologías vinculadas al 5G con la apertura de las inscripciones para tres nuevas formaciones que comenzarán a partir de febrero: 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a entornos 5G', 'Programación de soluciones de Internet de las Cosas y Smart Cities' y 'Programación en Realidad Virtual y Aumentada'.

Se trata de cursos compatibles y complementarios, que ofrecerán, en total, 135 plazas y cuyas solicitudes ya se pueden realizar de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la propia Consejería, en la web formacionen5g.es, o por correo electrónico en 'info@formacionen5g.es', detalla la Junta en ina nota de prensa.

Esta iniciativa, pionera en España, impulsada por la Consejería de Empleo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, tiene como objetivo dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral relacionados con la digitalización, mejorar la empleabilidad de las personas participantes y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas.

En conjunto en toda Andalucía, el programa formará a unos 3.700 alumnos en los próximos dos años mediante un total de 84 cursos.

FORMACIÓN HÍBRIDA PARA EL TALENTO DIGITAL

Esta formación gratuita cuenta con 150 horas lectivas mixtas repartidas en un 80% online y un 20% de tutorías presenciales durante ocho semanas de duración y está dirigida prioritariamente a personas que se encuentran en la actualidad en desempleo, aunque también se cuenta con una reserva de un 30% para personas ocupadas que quieran actualizarse en competencias digitales para mejorar sus oportunidades laborales.

Para acceder a estos cursos no se exigen conocimientos previos en tecnología o informática, pero sí una titulación mínima. En este sentido, se admite ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar el curso se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para certificar la formación adquirida.

Este programa se desarrolla de nuevo gracias a la colaboración entre Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación. Vodafone dota a los centros de los recursos tecnológicos y la conectividad 5G, mientras que Integra asume la formación con profesorado especializado y una metodología práctica, centrada en proyectos reales y en mejorar las oportunidades de empleo de las personas participantes.