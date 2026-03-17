La Junta inaugura el Área de Obstetricia y Ginecología de La Merced en Osuna (Sevilla) con 2,24 millones de inversión

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en los nuevos paritorios del Hospital de la Merced en Osuna. - Rocío Ruz - Europa Press

OSUNA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado este martes, junto a la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, el Área de Obstetricia y Ginecología del Hospital de La Merced de esta localidad sevillana, que ha sido renovada íntegramente para incorporar un nuevo bloque de paritorios y acometer una reorganización más integrada y funcional, con una inversión de 2,24 millones de euros, de los que 1,8 millones corresponde a fondos europeos.

Sanz ha valorado esta reforma como un "paso importantísimo" en la atención que se presta a las mujeres de toda la comarca integrada en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, que atiende de media unos 805 partos anuales, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

El titular de Sanidad ha detallado que esta actuación permite disponer actualmente de cuatro salas de dilatación y parto, con una bañera de dilatación, de modo que "se realiza todo el proceso en un mismo espacio"; además de dos consultas diferenciadas de urgencias (obstetricia y ginecología), una sala de monitorización y observación obstétrica y un quirófano obstétrico propio, "que permitirá realizar cesáreas urgentes sin necesidad de ocupar el quirófano de urgencias". El área de hospitalización dispone además de 16 camas de obstetricia y ginecología.

El consejero ha enmarcado esta actuación en la estrategia de transformación de los espacios asistenciales que se están llevando a cabo en el hospital con el objetivo de "reforzar la seguridad clínica, optimizar los circuitos asistenciales y favorecer un modelo de atención al nacimiento más humanizado y centrado en la mujer".

"Un trabajo que está permitiendo una mejora de los indicadores de calidad asistencial y que se materializa, por ejemplo, en una evolución positiva en la tasa de cesáreas, que muestra una tendencia descendente en los últimos años", ha subrayado, por el que ha felicitado a los profesionales del área, que cuenta en su plantilla estructural con doce matronas, doce especialistas de Ginecología y Obstetricia y la correspondiente jefatura de servicio.

El responsable de Sanidad ha recordado, además, las mejoras acometidas por el Gobierno de Juanma Moreno en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en la que se han invertido 15,6 millones de euros que han permitido la reforma de diferentes áreas de consultas, el área de urgencias y la UCI del hospital de La Merced, además de crear un hospital de día, un laboratorio de Anatomía Patológica y ampliar el helipuerto.

En Écija, ha añadido el consejero, se ha ampliado en estos años la Unidad de Recuperación Post-anestésica del hospital y el centro de salud del Almorrón; que se unen a la puesta en marcha de un nuevo consultorio en Herrera, la reforma de las Urgencias de Marchena y la ampliación de las de Estepa, además de la reforma integral del centro de salud de El Saucejo.

Entre las inversiones realizadas "para mejorar y crear nuevas infraestructuras sanitarias en la comarca", el consejero ha destacado la "inversión importantísima" en materia de innovación tecnológica y equipamiento de más de 12,2 millones de euros y que nos han permitido sumar nuevos ecógrafos, mamógrafos, TAC, resonancias magnéticas y equipamiento diagnóstico.

En paralelo, se ha producido un incremento de plantilla que ha permitido que la comarca cuente actualmente con casi 1.000 profesionales, a los que hay que sumar 49 nuevas plazas aprobadas por el Consejo de Gobierno en octubre, que ya se están incorporando y las 15 plazas ofertadas en la primera convocatoria del concurso de méritos para los puestos de difícil cobertura.

El consejero ha asegurado que "la sanidad andaluza está mejor hoy que cuando llegamos al Gobierno" gracias a que "contamos con el mayor presupuesto de nuestra historia", 16.265 millones de euros, un 61% más que en 2018; esto se traduce en 1.887 euros por habitante, por encima de la media nacional por primera vez. Además, ha añadido, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con 30.000 profesionales más, casi 130.000, un 28% más, de los que 6.700 son médicos y 8.400 enfermeras.

El titular de Sanidad ha concluido explicando que se están tomando medidas para "hacer que este sistema sea más atractivo, retener el talento y evitar que se vaya un solo sanitario. Es más, queremos que vuelvan". De hecho, este año se va a alcanzar el 96% de estabilidad de la plantilla y se está negociando la carrera profesional para que los "profesionales puedan impulsar su desarrollo personal y profesional en su tierra".

El acto ha contado con la presencia de la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Silvia Pozo; el directora del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Belén Lozano; la coordinadora de enfermería del Centro de Salud, Isabel Gallardo; la directora médica del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Ana García; María Dolores Gómez, dirección enfermería del Área de Gestión Sanitaria de Osuna; y Borja Gallardo, dirección económica, entre otras autoridades.