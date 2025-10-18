Junta inaugura el nuevo laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Valme (Sevilla) con mayor capacidad diagnóstica

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la inauguración del nuevo laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado esta sábado el nuevo laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla tras la renovación integral de sus dependencias que posee "tecnología puntera y mayor potencialidad en el diagnóstico".

De esta forma, según ha explicado Sanz durante la visita a las instalaciones, "se trata de la culminación de un proyecto, desarrollado durante los dos últimos años, que ha incluido tanto la reordenación del espacio como la dotación de tecnología más avanzada con importantes ventajas asistenciales", ha señalado el consejero.

Al hilo de lo anterior, ha detallado que "se ha llevado a cabo una modernización en el ámbito de soporte informático y de equipamiento analítico, permitiendo integrar un mayor número de equipos en una plataforma centralizada". Esto ha dado como resultado "una cadena robótica con tecnología puntera con una mayor potencialidad en el diagnóstico", ha asegurado.

El consejero ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez; el delegado territorial de Sanidad, Manuel Molina; y la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.

"AUMENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA"

En cuanto a los beneficios asistenciales más importantes incorporados, Sanz ha recalcado "el aumento de la capacidad diagnóstica de este laboratorio, pudiendo dar respuesta a determinaciones más complejas que anteriormente se tenían que derivar a otro hospital". En palabras del responsable de Sanidad esto supone "una mejora en la agilidad, eficiencia, calidad y seguridad de los procesos, reduciendo tiempos de respuesta diagnóstica".

Las nuevas determinaciones incorporadas a la cartera de servicios, correspondientes principalmente a estudios de autoinmunidad, son el estudio serológico de Enfermedad Celíaca, marcadores de inflamación intestinal en heces (calprotectina y Elastasa), monitorización de fármacos biológicos en su totalidad, determinación de Sangre Oculta en Heces del Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal, estudio de alergia en sangre y estudio de Marcadores de Alzheimer en Líquido Cefalorraquídeo. Además, se encuentra en fase de preimplantación el estudio básico de Autoinmunidad, previsto para el primer semestre del próximo año.

La intervención realizada en este servicio ha supuesto una inversión económica en infraestructura y equipamiento de 1.200.000 euros a cargo de la puesta en marcha de un contrato provincial de determinaciones analíticas.

Las obras realizadas han permitido adaptar y ordenar espacios a una nueva sistemática de trabajo, consiguiendo una distribución más funcional. Por su parte, la nueva cadena de procesamiento robotizada utiliza tecnología puntera permitiendo integrar más procesos analíticos de los laboratorios.

"REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA"

Por otro lado, el soporte tecnológico, según ha explicado, supone "un aumento del rendimiento y la eficiencia, dado que el gran nivel de automatización facilita los flujos de trabajo logrando una mayor eficiencia del mismo". Además, la moderna tecnología permite aumentar la capacidad de producción de determinaciones analíticas obteniendo resultados analíticos en menor tiempo, es decir, "reduce el tiempo de respuesta para llegar antes al diagnóstico de enfermedades".

A todo ello, el consejero ha suma que esta la aplicación de esta tecnología "se evita la derivación de determinados estudios a otro centro, incluyendo el incremento de la calidad y seguridad del paciente durante el procesamiento de las muestras a través de la trazabilidad de la automatización".

Desde el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Valme se da soporte a la población del área sanitaria sur de Sevilla, de quien es centro de referencia para la atención hospitalaria. Su actividad asistencial está destinada al apoyo diagnóstico de los distintos Servicios Médico/Quirúrgicos de atención hospitalaria, así como de los centros de Atención Primaria.

"SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS PROFESIONALES"

El objetivo de este centro "es suministrar una información de utilidad clínica a los profesionales de esta área sanitaria en sus distintos niveles asistenciales para la toma de decisiones diagnósticas, terapéuticas, de control y seguimiento en los estados de salud o enfermedad de la población asignada.

El gran volumen geográfico se corresponde con una población de cobertura de más de 400.000 personas, logrando esta actuación un avance en la resolución de un nuevo grueso de diagnósticos clínicos sin la necesidad de derivaciones.

En el año 2024 su actividad registró un total de 15.700.818 determinaciones. Supone un 6,7% más que el año anterior, con la adscripción a esta área sanitaria de los hospitales de alta resolución de Morón de la Frontera, Lebrija y Utrera.