La Junta inaugura la vía ciclopeatonal del Aljarafe entre Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos (Sevilla)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (c), y el alcalde de Tomares, José María Soriano, recorren la nueva vía ciclopeatonal. - Gogo Lobato - Europa Press

TOMARES (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha inaugurado este miércoles la vía ciclopeatonal que conectará los municipios de Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos en la carretera A-8063 que, además, ha visto mejorada de forma considerable su seguridad vial.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido, junto a los alcaldes de Tomares, José María Soriano, y Bormujos, Lola Romero, a la puesta en servicio de la reforma de 1,2 kilómetros de nueva carretera, que ha contado con una inversión superior al millón y medio de euros (1.567.247), cofinanciada con fondos europeos Feder del Programa en Andalucía 2021-2027 para, además del carril bici, ensanchar la carretera, dotarla de iluminación y mejorar los cruces de acceso a las urbanizaciones.

Díaz ha destacado que "hoy es un día importante porque el Gobierno andaluz ha atendido una reclamación histórica" con la mejora integral de esta carretera del Aljarafe sevillano, por la que circulan en torno a 7.000 vehículos diarios. Según ha señalado, la actuación era necesaria "para el disfrute y, sobre todo, para garantizar también la seguridad vial de todas las personas que cogen esta carretera todos los días".

Durante su intervención, ha agradecido "la colaboración institucional con los ayuntamientos, que ha sido esencial", sobre todo cuando "se producen dificultades como en esta obra". En ese sentido, ha recordado que esta intervención se tuvo que paralizar y, se tuvo que reformular con un nuevo proyecto.

"En lugar de dejar el proyecto en un cajón y olvidarlo, buscamos soluciones porque sabíamos de su importancia", ha destacado, al tiempo que ha valorado que ha conseguido mejorar la seguridad vial, ordenar la movilidad en una zona de alto tránsito y fomentar el transporte sostenible con la nueva vía ciclopeatonal.

Por su parte, el alcalde de Tomares ha señalado que, con esta obra, el Gobierno andaluz "ha dado una solución a un punto negro durante 40 años". "Va a unir a tres pueblos que hasta hace muy poco estábamos muy separados por una vía que era muy difícil de transitar", ha remarcado Soriano, que ha destacado la mejora en la iluminación y en los cruces.

Mientras, la alcaldesa de Bormujos ha reiterado el agradecimiento a la Consejería de Fomento, "por hacer realidad una demanda que veníamos pidiendo todos los municipios que ahora van a seguir unidos". "Hemos pasado de tener una carretera intransitable a tener una gran vía con carril bici que va a evitar muchísimos problemas que veníamos acarreando desde hace muchísimos años", ha apostillado.

La actuación sobre la carretera se ha realizado desde la salida del núcleo urbano de Tomares, continuando por la carretera A-8063 a su paso por la Urbanización Valdovina y el núcleo de Nueva Sevilla (Castilleja de la Cuesta), hasta la glorieta de entrada a Bormujos.

La intervención ha consistido también en la ampliación de la calzada, la ejecución de cuatro glorietas junto a la construcción del carril ciclopeatonal que enlaza con la red existente en Tomares, mejorando así tanto la circulación como los desplazamientos a pie o en bicicleta entre estos núcleos urbanos.

Además de la consejera y los alcaldes, también han asistido a su inauguración el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y el delegado territorial de Fomento en la provincia de Sevilla, Francisco de Paula Juárez.