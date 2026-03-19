La Junta lamenta el "alarmismo innecesario y contraproducente" sobre la ampliación de Aerópolis en Sevilla

Imagen de Aerópolis, el parque aeronáutico ubicado en La Rinconada, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha lamentado este jueves el "alarmismo innecesario y contraproducente" en torno a la ampliación del parque aeronáutico de Aerópolis, ubicado en el término municipal de La Rinconada (Sevilla). En este sentido, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad": "De ninguna manera se perderán puestos de trabajo ni empresas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en un acto en Sevilla, en el que ha recordado que el Gobierno andaluz "viene trabajando de manera discreta para que el sector aeronáutico aproveche las oportunidades de este momento actual" tanto en el ámbito comercial como en defensa, espacio y aviones no tripulados. El consejero Paradela, en una entrevista en el programa 'Andalucía Capital' de Onda Cero recogidas por 'El Correo de Andalucía', aseguraba que "la ampliación de Aerópolis se va a llevar a cabo y puede ser en la ubicación actual o puede ser en otra parte de la provincia de Sevilla".

Estas declaraciones se producen después de que el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, haya rubricado la carta de adhesión a 'Aerópolis II-Objetivo 100. Por el futuro industrial y tecnológico de La Rinconada y Andalucía', un documento con el que los agentes sociales, empresas del sector y el Ayuntamiento de La Rinconada reclaman "pasos en firme" para la ampliación del parque empresarial Aerópolis, un "proyecto estratégico" para el desarrollo industrial y tecnológico de toda Andalucía, "que parte de un ecosistema que ya es una realidad de éxito sobre el territorio".

Fernández recordó que esta iniciativa se une a la Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó en el Parlamento andaluz por unanimidad en el mismo sentido. "Lo que queremos ahora es pedir plazos, celeridad y ponernos todos manos a la obra, a través de una comisión multilateral, donde esté la Junta como actor más importante con el resto de implicados, como el Ayuntamiento de La Rinconada, las empresas y los sindicatos", aseguraba.

"Es el momento de unir fuerzas, de actuar con planificación y celeridad para ofrecer certezas al sector que ya está en Aerópolis y que pide más espacio; para captar inversión y talento y garantizar empleo estable y de calidad en torno a un proyecto clave", añadía. Al respecto, Javier Fernández ha señalado también que Aerópolis es "una historia de éxito", que conectó con 100 años de trayectoria de Sevilla en el sector de la aviación. Se trata de seguir apoyando este "gran polo aeroespacial", que incluso en etapas de crisis ha seguido dando cifras positivas de empleo y negocio, uniendo "la sinergia que nos puede generar el que Sevilla sea sede de la Agencia Aeroespacial Española".