La Junta licita por 10,4 millones de euros la mejora de la estación depuradora de Cantillana (Sevilla)

Archivo - Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado este martes de la publicación de la licitación para ejecutar la nueva agrupación de vertidos y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cantillana, en la provincia de Sevilla.

Según una nota del ejecutivo andaluz, esta iniciativa, que impulsa la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural cuenta con un presupuesto de 10,4 millones de euros destinado a dotar al municipio de un sistema de depuración que permita alcanzar el objetivo de calidad de las aguas que establece la normativa.

Esta actuación contempla la instalación y puesta en servicio de más de 4,5 kilómetros de conducciones que permitirán agrupar los vertidos de toda la localidad y del núcleo de Los Pajares. Entre otras cuestiones incluidas en el proyecto, también se instalarán dos estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR). En cuanto a la depuradora, se contempla que pueda atender las necesidades de casi 15.000 habitantes al ser capaz de tratar alrededor de 3.300 metros cúbicos de vertidos al día.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EN ANDALUCÍA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación de los embalses de Andalucía, que se encuentran al 45,57% de su capacidad total de almacenamiento (11.946 hm3) tras perder en una semana 18 hm3 (-0,15%). Actualmente, ha indicoad que cuenta con un total de 5.444 hm3 de agua acumulados. En comparación con la misma fecha de 2024, Andalucía tiene 1.331 hm3 más de recursos hídricos embalsados; y respecto a la media de la década, se supera en 848 hm3.

El ejecutivo ha detallado que en la demarcación del Guadalquivir se ha producido una disminución de 7 hm3 (-0,09%) y se cuenta ahora con 3.579 hm3, que suponen el 44,53% de su capacidad. Si se compara este dato con la misma semana de 2024, la cuenca reúne 761 hm3 más de agua y, respecto al promedio de los últimos diez años, la demarcación acumula 661 hm3 más.

Por su parte, en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una disminución de 1 hm3 (-0,09%), que sitúa a esta demarcación al 44,05% de su capacidad total de almacenamiento con 504 hm3. Comparado con la misma fecha del año pasado, se observa un incremento de 157 hm3 en los recursos embalsados; y respecto a la media de la década, ahora acumula 53 hm3 más.

El agua de la demarcación Guadalete-Barbate ha bajado en 1 hm3 -0,06%) en una semana y se sitúa en 695 hm3 que suponen el 42,1% de su capacidad. Este registro supone contar con 223 hm3 más que en la misma fecha de 2024 y con 37 hm3 más que el promedio de los últimos diez años.

Para finalizar, la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 59,73% de su capacidad de almacenamiento con 666 hm3 tras haber perdido 9 hm3 (-0,81%) en los últimos días. Este volumen de recursos hídricos supone acumular 190 hm3 más que en la misma semana de 2024 y 97 hm3 más que la media de los últimos ocho años.