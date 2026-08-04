La Junta licita por 35 millones la primera fase de urbanización del área logística de Majarabique en Sevilla

Área Logística de Majarabique en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Movilidad, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha licitado este martes por cerca de 35 millones de euros (34.736.109) la primera fase de urbanización del área logística de Majarabique.

Según ha indicado la Junta en una nota, este área ocupa una extensión de 57 hectáreas de las 193 hectáreas totales previstas en este nodo logístico ubicado de forma estratégica entre Sevilla y La Rinconada, junto a importantes corredores ferroviarios y conectado entre el paso norte de la futura SE-35 y la ronda de circunvalación SE-40.

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha reivindicado "el gran paso que se ha dado con la licitación de las obras, que pone fin a 14 años de tramitación para incorporar un nodo de importancia estratégica dentro de la Red Logística de Andalucía".

"El Gobierno de Juanma Moreno ha trabajado sin descanso para resolver los trámites administrativos y urbanísticos para el desarrollo de este gran centro de mercancías, que ha despertado un gran interés en los operadores logísticos y que seguro será generador de empleo y economía", ha manifestado.

La oferta incluye cerca de 300.000 metros cuadrados de suelo logístico, diseñado para adaptarse a las demandas de grandes operadores. También se reservarán 90.000 metros cuadrados destinados a infraestructuras y servicios relacionados con el transporte.

Junto con la urbanización de la zona, la Junta de Andalucía impulsará la duplicación de la carretera autonómica A-8003 desde la A-8009. El proyecto incluirá la implementación de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, telecomunicaciones y trabajos para acondicionar el arroyo Cimbreño.

El Área Logística de Majarabique forma parte de la Red Logística de Andalucía, en la que la Junta ha invertido casi 248 millones de euros hasta ahora, sumando compra de terrenos, urbanización y edificaciones. Ya están operativas cinco áreas logísticas de interés autonómico que representan 290 hectáreas.

Entre ellas, el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga, el Área Logística de la Bahía de Algeciras, la de Córdoba y la primera fase del Área Logística de Antequera, que cuenta con 102 hectáreas y está en funcionamiento desde 2024.

Esta obra encaja en la estrategia logística actual de la Junta de Andalucía, que busca configurar un sistema intermodal de transporte de mercancías eficiente, siendo la Red Logística de Andalucía el pilar fundamental de esta iniciativa.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 25 de septiembre a través de la plataforma de contratación electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec). El plazo de ejecución estimado de las obras será de 24 meses.