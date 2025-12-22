La Junta licita por 7,5 millones la segunda fase del CEIP Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla)

Recreación del CEIP Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha licitado este lunes las obras de construcción de la segunda fase del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla), por un importe de 7.545.553,65 euros y con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

Estas obras permitirán completar el centro, actualmente con tres líneas de Infantil, con las correspondientes tres líneas de Primaria. Así, el colegio se configurará como un C3 con un total de 675 plazas escolares (225 de Infantil y 450 de Primaria), según ha indicado el ejecutivo andaluz en una nota.

La Junta ha destacado que la ejecución de esta segunda fase "dará respuesta a la demanda de escolarización" de la nueva zona residencial de Entrenúcleos, situada entre los núcleos urbanos de Montequinto y el centro de Dos Hermanas. Los nuevos espacios se construirán en una parcela de 6.797 metros cuadrados situada entre la calle José Pichaco Gutiérrez, la Avenida V-73, la calle Amador Cañada Tirado y la calle Emilio Marchena Caro.

La actuación contempa la construcción de un edificio principal, destinado a la zona docente de Primaria y al área administrativa, y un segundo edificio, conectado con la primera fase, que albergará la ampliación del comedor y el aula gimnasio, con acceso directo a las pistas deportivas. Ambos edificios estarán conectados por una galería exterior cubierta que comunicará la zona de infantil, las pistas deportivas y la zona de juegos de primaria.

El edificio principal contará con tres plantas sobre rasante (planta baja más dos), más una zona en planta -1, al nivel de las pistas deportivas, generada por el desnivel de la parcela. En las plantas primera y segunda se situarán un total de 18 aulas polivalentes (nueve en cada planta), tres aulas de apoyo y tres de desdoble, así como los aseos.

En la planta baja se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, AMPAS y alumnado, aseos y sala de profesorado, además de la biblioteca, el aula de educación especial con el aseo especialmente adaptado y el taller de música.

En la planta -1 se ubicarán los aseos y vestuarios, despacho y aseo del monitor de gimnasia, cuartos de instalaciones, almacenes y recursos. En el exterior habrá un porche cubierto, zona de juegos, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zona ajardinada, huerto y aparcamiento para 18 plazas.

Fuera de horario escolar se podrá acceder directamente a la biblioteca y también a las pistas deportivas y al gimnasio, ubicado en una edificación unida con el edificio principal mediante un porche.

MEJORAS EN LA BIOCLIMATIZACIÓN

El edificio de primaria y el comedor contarán con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática. Se trata de un sistema ecológico de climatización, alternativo al aire acondicionado convencional, que reduce la temperatura interior de las aulas mediante la evaporación de agua con un reducido consumo eléctrico.

La Junta ha indicado que este sistema se apoya, además, en placas solares fotovoltaicas "que permiten un menor gasto eléctrico para el centro y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera". La construcción dispondrá también de calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia, al objeto de evitar el uso de combustibles fósiles.

Asimismo, las aulas contarán con un sistema de ventilación natural con ventanas motorizadas que, ante concentraciones excesivas de CO2, se abren automáticamente.

La construcción de este centro educativo está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.

El plazo de presentación de ofertas a esta licitación estará abierto hasta el próximo el 20 de enero de 2026.