La Junta muestra su apuesta "firme" por el emprendimiento innovador en el Hackathon NASA Space APP en Sevilla

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González, ha subrayado la apuesta "firme y decidida" del Gobierno andaluz por el fomento del emprendimiento innovador, porque, a su juicio, "no solo necesitamos más empresas, sino mejores empresas, con base en el conocimiento y con un alto componente tecnológico, para hacer de Andalucía una región competitiva con capacidad para atraer inversión y retener talento".

Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración en Sevilla del Hackathon NASA Space App, la competición STEM más grande del mundo, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento tecnológico y la innovación colaborativa para resolver problemas reales relacionados con La Tierra y el espacio.

Durante su discurso en la apertura de esta tercera edición del NASA Space App Sevilla, que se celebra en la sede de la Agencia Espacial Española en la capital andaluza, González ha asegurado que este evento es una oportunidad para que los participantes "toméis conciencia de vuestro potencial emprendedor" y también para "ayudaros a desarrollarlo a través del intercambio abierto de conocimiento, haciendo visible vuestro talento y vuestra creatividad". Además, ha añadido que también supone una oportunidad para conectar con la realidad y conocer las necesidades actuales de un sector estratégico para la economía como el aeroespacial.

En este sentido, el director general ha aludido al ESA BIC Andalucía, incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, que "permitirá dinamizar en Andalucía el emprendimiento de base tecnológica en un sector tractor y estratégico para el conjunto de la economía regional y supondrá un impulso decisivo a proyectos empresariales relevantes que generarán oportunidades y empleo de calidad".

Esta incubadora albergará doce proyectos, a cada uno de los cuales la Consejería de Universidad destinará 30.000 euros. Estos incentivos están destinados a apoyar la creación y consolidación de iniciativas de emprendimiento empresarial de carácter innovador en el ámbito espacial, que fomenten el desarrollo de tecnologías, productos y servicios de este sector en la comunidad.

Igualmente, ha subrayado que Andalucía cuenta con la red de apoyo al emprendimiento más extensa del país, formada por 259 centros andaluces de emprendimiento (CADE) que gestiona Andalucía Emprende. "Se trata de un instrumento público en el que trabajan expertos en emprendimiento que guían, asesoran, forman y acompañan a toda persona que tenga una idea de negocio para que se convierta en una empresa viable y con garantías de desarrollarse y de consolidarse en el mercado", ha asegurado.

Así, González ha concluido que este Hackathon de la NASA es una ocasión para que sus participantes "aprendan a emprender disfrutando", porque ellos son los que "tienen la capacidad de transformar el mundo con su talento, sus ideas, su conocimiento y su actitud".

Además, ha añadido que en la aventura de emprender "no partimos de cero", ya que "tenemos una tierra con una ubicación estratégica, que dispone de infraestructuras de gran valor para emprender y una red de parques tecnológicos especializados, incentivos públicos para la inversión, expansión e innovación; un Plan General de Emprendimiento 2021/2027, un marco de colaboración público-privada y jóvenes con actitud y talento".

En seis ciudades españolas de manera simultánea El Hackathon NASA Space App reúne a miles de participantes con perfiles diversos --programadores, científicos, diseñadores, narradores, ingenieros, artistas, estudiantes y curiosos del espacio-- en más de 150 países de todo el mundo. En España, además de en Sevilla, se celebra de manera simultánea en otras cinco ciudades: Málaga, Barcelona, Bilbao, Madrid y Murcia. La competición sevillana está impulsada desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende.

La NASA, en colaboración con agencias espaciales internacionales, plantearán 19 retos centrados en la exploración espacial, la sostenibilidad planetaria y el uso de datos abiertos para resolver problemas reales.

Durante el fin de semana, los participantes, un total de 130, trabajarán en equipos para dar respuesta al reto seleccionado mediante el diseño de un proyecto emprendedor. Para ello contarán con el apoyo de mentores, técnicos especialistas en modelos de negocio y con helpers, conocedores del sector aeroespacial. Los proyectos que surjan en esta competición serán evaluados por un jurado de expertos, integrado por profesionales, entidades y organismos del sector.