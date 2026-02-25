La Junta mueve 214,7 millones del Presupuesto 2026 para destinarlos al Plan Andalucía Actúa y niega recortes

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles modificaciones dentro del Presupuesto de este ejercicio para destinar 214,7 millones de euros, a través de transferencias de crédito, para afrontar los gastos previstos en el Plan Andalucía Actúa, cuya dotación global anunciada es de 1.780 millones para afrontar los trabajos de reparación de los daños del tren de borrascas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que ese cambio de dinero de unas partidas a otras, y que inicialmente se había previsto gastar de otra forma, "no supone recortes", al tiempo que ha señalado a su departamento como uno de los afectados en tanto que origen de esos recursos que se movilizan.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que "lo que sí ha habido es que hemos reconducido algunas partidas", entre las que ha citado una de digitalización de las ayudas a autónomos, aunque se van a destinar a los propios autónomos, pero en concepto de afrontar los daños.

La consejera y portavoz ha desechado el argumento de "recortes estrictos" frente a la iniciativa de "reconducir y readaptar partidas" en su propio departamento, sobre las cuales ha asegurado que estaban previstas para afrontar inversiones y ahora se emplearán en ese mismo concepto presupuestario "pero más específicamente para suplir los daños del temporal".

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota que entre los 214,7 millones cuyo destino inicial se cambia se incluyen transferencias a las consejerías de Fomento y Desarrollo Educativo.

En el primero de los casos para reparar infraestructuras e instalaciones dañadas y en el segundo supuesto para los gastos de atención a las personas afectadas por las inundaciones.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito de 55 millones de euros para la realización de actuaciones urgentes en centros educativos por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para paliar los daños.

La Junta de Andalucía ha afirmado que son reparaciones o sustitución de elementos dañados por el temporal, fundamentalmente cubiertas, lucernarios, aleros, muros de contención, fijación de carpinterías exteriores, sustitución de faltos techos y también reparaciones estructurales de forjados, daños en instalaciones eléctricas y otros ámbitos.

TRANSFERENCIA DE 156,39 MILLONES PARA DAÑOS EN CARRETERAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado también una transferencia de crédito de 156,39 millones a la Consejería de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda ante los daños en la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía y de esa forma adjudicar los contratos de mejora del firme de la Red de Carreteras de Andalucía.

Explica la Junta la inclusión de trabajos de duplicación de calzada en Roquetas de Mar y la Nueva Conexión de Polígonos Alcalá la Real (Santa Ana) para dotarlas y concluir con los traspasos y licitar la ejecución de las obras.

Respecto a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias se ha aprobado una modificación presupuestaria de 3,7 millones para reforzar la respuesta ante las emergencias derivadas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y del tren de borrascas, con especial incidencia en Cádiz.

La medida permite incrementar las subvenciones nominativas a Cruz Roja y al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, cuyos recursos previstos para este ejercicio ya se han agotado por la intensidad de las intervenciones realizadas.

En el caso de Cruz Roja, se amplía la dotación en 150.000 euros para garantizar la continuidad del operativo de emergencias tras su destacada actuación en el accidente de tren y en las inundaciones.

Para el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), se reponen 15.000 euros adicionales para atender la elevada demanda de apoyo emocional a víctimas y desplazados.

Se destinan 793.826 euros para compensar los servicios extraordinarios prestados por el personal técnico y funcionario de emergencias y del Infoca, así como 1,37 millones para reparar instalaciones e infraestructuras dañadas del dispositivo, ante el inminente inicio de la época de alto riesgo. La modificación se completa con 1,29 millones para actuaciones de apoyo logístico, planificación y coordinación del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).