La Junta pide incluir su proyecto social de Sevilla para Martínez Montañés en las ayudas del plan de zonas degradadas

Fomento iniciará en los próximos meses las primeras obras de esta intervención integral

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha solicitado formalmente este mediodía la inclusión de su proyecto social para la barriada Martínez Montañés en el programa de erradicación de zonas degradadas, chabolismo e infravivienda. En este sentido, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda "da un paso más" después de que el pasado mes delimitara el área de actuación de esta intervención integral en esta barriada del Polígono Sur, donde construirá 92 viviendas sociales y acometerá obras de mejora en otras 512, entre otras medidas, con una inversión que supera los 13 millones de euros.

El Gobierno andaluz ya cuenta con la financiación de la primera fase de la intervención, con un presupuesto de casi cinco millones de euros con cargo a fondos propios de la Junta de Andalucía y fondos europeos del programa Feder 2021-2027. Con ella, prevé la construcción de 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado, la rehabilitación de otras 80 viviendas y mejoras en las zonas comunes de 432 viviendas, remarca en una nota de prensa.

Además, dotará de instalaciones deportivas a un espacio situado junto al Parque Vacío Central, que contará con pistas de fútbol, baloncesto, petanca y aparatos de gimnasia para mayores. De hecho, esta última actuación se encuentra ya en fase de adjudicación. A continuación, la Consejería de Fomento tiene planificada una segunda fase de este proyecto para Martínez Montañés, presupuestado cercano a los 9 millones de euros.

Para garantizar los fondos, el Gobierno andaluz ha propuesto al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana suscribir un acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, que permita destinar ayudas del programa de erradicación de zonas degradadas, chabolismo e infravivienda para sufragar parte de esta inversión, que también contará con fondos propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Esta segunda fase se centrará en la construcción de otras 62 viviendas sociales, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados. Las viviendas resultantes se destinarán a familias con hogares actuales "sufren un avanzado estado de deterioro e incumplen los requisitos adecuados de habitabilidad".

Estos edificios serán demolidos una vez se efectúe el traslado de los vecinos a las nuevas viviendas. Para culminar este proyecto, se realizarán las modificaciones urbanísticas necesarias para transformar esos espacios resultantes en zonas verdes abiertas a la carretera de su Eminencia, en base a un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que "nos encontramos ante un proyecto de gran envergadura para hacer real la regeneración urbana de este barrio sevillano, muy deteriorado por el paso de los años y la falta histórica de inversiones. Desde el Gobierno andaluz estamos cumpliendo los plazos y los tiempos fijados y garantizar nuevas vías de financiación que nos permitirán acometer la segunda fase de este gran proyecto".

El pasado mes de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden de delimitación del área degradada de Martínez Montañés, delimitación que abrió la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiación para este último grupo de intervenciones. La propuesta del Gobierno de la Junta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de suscribir un Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, conforme al Convenio de Colaboración firmado en 2022, tiene como objetivo que se destinen ayudas para completar la intervención integral de Martínez Montañés.

La consejera ha querido también poner en valor "la colaboración del Ayuntamiento en la regeneración urbana de este barrio sevillano. La cooperación institucional es imprescindible para llevar a cabo los trámites urbanísticos necesarios para acometer estas actuaciones, que harán posible sustituir esos viejos bloques demolidos o en estado ruinoso por nuevos edificios y culminar así la transformación real de este barrio sevillano".