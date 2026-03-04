La Junta pone en marcha en una legislatura 47 proyectos de sedes judiciales tras años de "sequía"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en la Comisión parlamentaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha hecho balance en la Comisión parlamentaria del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30, que ya cuenta con 47 proyectos en marcha en una legislatura tras una "sequía" de muchos años sin invertir en sedes judiciales.

Nieto ha destacado que se han "desbloqueado" proyectos "prometidos durante décadas" como las Ciudades de la Justicia de las cinco capitales que no tenían (Sevilla, Cádiz, Granada, Jaén, Hueva) y grandes ciudades como Roquetas de Mar, Algeciras, Jerez o Marbella. Pero también en partidos judiciales más pequeños como Órgiva (Granada) o Huércal Overa (Almería).

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 movilizará 1.500 millones para actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales, con "más recursos que nunca" ante la "situación límite" de muchos edificios. "Es un reto que no ha afrontado nunca ninguna comunidad autónoma, ni tampoco el Gobierno de España", ha destacado.

Entre los proyectos ya está operativa sede judicial de Lucena (Córdoba), iniciada la pasada legislatura, y la Ciudad de la Justicia de Sevilla ya está parcialmente operativa, tras desbloquearse el proyecto en 2021 con la compra del Campus de Palmas Altas a Abengoa. Además, han comenzado las obras de las de Roquetas de Mar (Almería) y Cádiz y están a punto de iniciarse en Algeciras.

Asimismo, el responsable de Justicia ha asegurado que "en breve" se sacará a licitación la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén, al tiempo que ha recordado que el pasado martes se presentó el Proyecto para adecuar el edificio El Cubo como Ciudad de la Justicia de Granada, que se completará con otro de nueva construcción en el solar anexo cedido por el Ayuntamiento. Nieto ha destacado que se trata de proyectos "complejos", con una tramitación administrativa larga, ya que "duplican o triplican el espacio actual para unificar los órganos judiciales en una sola sede".

Además, en el transcurso de la tramitación se ha producido una reforma en el modelo de Justicia con la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia impuesta con la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que "nos ha obligado a revisar multitud de edificios que ya estaban proyectados o en vías de hacerlo".

Pese a ello, además de los ya mencionados, se ha avanzado de forma importante en la Ciudad de la Justicia de Jerez y Marbella, que ya cuentan con un estudio de implantación a modo de anteproyecto. Recientemente, se presentó el de la localidad gaditana y en los próximos días se presentará en la capital de la Costa del Sol.

La Ciudad de la Justicia de Huelva ya cuenta con estudio de viabilidad que es uno de los que ha tenido que ser adaptado a la Ley de Eficiencia. Y en Málaga se trabaja para ampliar la Ciudad de la Justicia que "nació pequeña". Nieto ha señalado que esa experiencia se ha tenido "muy en cuenta para que no se repita".

El consejero ha destacado que las actuaciones no se limitan a los grandes partidos judiciales, sino que también alcanzan a sedes más pequeñas para garantizar los mismos servicios en toda Andalucía. Como ejemplo, ha citado la nueva sede de Órgiva (Granada), a punto de finalizar tras iniciarse desde cero; la de Huércal-Overa (Almería), ya en licitación y con obras previstas para el verano; y la de Villacarrillo (Jaén), cuyo proyecto, encargado en 2009, ha sido revisado y saldrá próximamente a licitación.

PROYECTOS EN MARCHA

Durante su comparecencia, Nieto ha repasado algunos de los principales proyectos en marcha en cada provincia. Así, en Almería, además de Roquetas de Mar y Huércal-Overa, "hemos firmado un protocolo con al Ayuntamiento de Vera para un nuevo edificio y cerrado un acuerdo con Vélez-Rubio para rehabilitar una casa palacio".

En Cádiz, además de las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jerez y Algeciras, la Consejería ha firmado protocolos con los ayuntamientos de San Roque y La Línea, donde está pendiente la cesión del antiguo hospital municipal para adaptarlo a uso judicial. También ha adquirido la sede judicial de Chiclana para su mejora y ampliación, mientras que en El Puerto de Santa María ha surgido un problema con el propietario del edificio previsto para su adecuación.

En Córdoba, se ha rehabilitado la sede de Aguilar de la Frontera, está a punto de acabar la reforma de la de Montilla y se ha firmado un protocolo con el Ayuntamiento de Baena para dotar al municipio de un nuevo edificio.

En Granada, además de construir la de Órgiva y desbloquear la Ciudad de la Justicia de la capital, la Consejería está reformando el actual edificio judicial de Caleta para garantizar condiciones dignas mientras se dispone del nuevo complejo.

El consejero ha señalado que proyectos como la Ciudad de la Justicia de Granada llevan tiempo porque hay que hacer un anteproyecto, un proyecto básico y de ejecución antes de que empiecen obras que duran año y medio o dos años. "Hay que sacarlo a licitación y adjudicarlo, con unos plazos legales que no nos vamos a saltar", ha subrayado.

Por eso mismo en Huelva también se está rehabilitando el actual Palacio de Justicia de la capital. Además, se ha firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Ayamonte y con la Diputación para construir una nueva sede judicial en el municipio y en Moguer se está acometiendo una sala de espera de víctimas de violencia de género.

En Jaén, además de la Ciudad de la Justicia de la capital y el proyecto de Villacarrillo, se acomete la reforma de la Casa de los Abades de Úbeda. Asimismo, la Consejería ha firmado un protocolo con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la adquisición de un edificio que será cedido a la Junta como nueva sede judicial. En Linares, existe un acuerdo a tres bandas con la UJA para la cesión de la antigua Escuela de Peritos, mientras que el Ayuntamiento adquirirá las actuales dependencias judiciales.

"La Junta no puede empezar a trabajar en el edificio universitario hasta que sea de su propiedad, pero, para agilizar, ya se está preparando la licitación del Proyecto básico y de Ejecución para adaptarlo", ha asegurado el consejero, al tiempo que ha asegurado que Málaga es una de las provincias con más infraestructuras judiciales en "malas condiciones" debido a "años de abandono".

En este contexto, ha recordado que recientemente se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento de Fuengirola para construir una nueva sede, aunque mientras tanto se está reformando el Palacio de Justicia actual. En Torrox, donde también hay un acuerdo de colaboración público-pública, el Ayuntamiento ya tiene el proyecto y está en vísperas de adjudicar la obra y arrancarla.

En Torremolinos existe un acuerdo a tres bandas para que la Diputación construya el edificio y ya existe un Proyecto Básico y de Ejecución. En breve, se firmará el convenio que concretará el canon anual que pagará la Consejería por su uso durante 30 años y saldrá a licitación la obra.

En Archidona, la Consejería cederá al Ayuntamiento la actual sede a cambio de un edificio municipal que duplica el espacio, con el pago de la compensación por la diferencia de valor. Y en Estepona ya hay un proyecto básico y de ejecución para construir un nuevo edificio en una parcela cedida por el Ayuntamiento.

En la provincia de Sevilla, además de la Ciudad de la Justicia, se ha dotado de un nuevo edificio a la sede judicial de Marchena. En Écija, esta primavera concluirán las obras de rehabilitación de la Casa de las Tomasas, mientras que en Cazalla de la Sierra el Ayuntamiento redacta el proyecto para recuperar la antigua sede judicial.

En Osuna se supervisa el proyecto para licitar las obras. Asimismo, se han suscrito acuerdos con los ayuntamientos de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Estepa y Lora del Río para dotar a estos partidos judiciales de nuevas instalaciones.