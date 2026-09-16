Junta publica una orden de ayudas para paralizar buques de chirla del golfo de Cádiz y "ajustar la capacidad pesquera"

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SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la paralización definitiva de los buques marisqueros que capturan chirla (Chamelea gallina) con arte de draga hidráulica en el golfo de Cádiz con la finalidad del "ajuste de la capacidad pesquera de la flota a sus posibilidades reales, con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero entre ambos".

Según indica la orden, consultada por Europa Press, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo establece que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) podrá apoyar una compensación por la paralización permanente de las actividades pesqueras a fin de promover el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades de pesca.

Las ayudas a la paralización definitiva de la actividad pesquera tienen como finalidad "única y exclusiva", facilitar el ajuste de la capacidad pesquera de la flota a "sus posibilidades reales", con el objetivo de "lograr un equilibrio estable y duradero entre ambos".

Asimismo, la orden indica que en España la situación de equilibrio entre la capacidad y las posibilidades de pesca se materializa mediante el informe anual sobre equilibrio de la flota. Desde el año 2022, la flota marisquera con arte de draga hidráulica dedicada a la captura de la chirla (chamelea gallina), en el caladero nacional del golfo de Cádiz, ha sido incluida en el Plan de Acción para el periodo 2023-2028, como refleja el Informe Anual de la Actividad de la Flota Pesquera española 2025, como consecuencia de la situación biológica de sobreexplotación de la mencionada especie.

De este modo, según los informes de seguimiento de la pesquería efectuados por el Instituto Español de Oceanografía, las medidas implementadas hasta la fecha para la gestión sostenible de ese recurso biológico "no han evitado que se hayan producido varios episodios de disminución de la abundancia de la especie en el caladero, llegando a valores cercanos a la biomasa límite en las últimas campañas de pesca".

Además, los cierres temporales a los que se ha sometido la pesquería han supuesto "una pérdida de rentabilidad de la flota que se ha reflejado en unos indicadores económicos en desequilibrio tanto a corto como a largo plazo".

Por ello, la orden remarca que, "teniendo en cuenta la situación biológica actual de la chirla y la recomendación de un enfoque precautorio y conservador para el caladero", así como los indicadores económicos, es "necesario reducir la capacidad a través de un Plan de Acción de Paralización Definitiva, mediante el desguace de buques, a fin de facilitar el ajuste de la capacidad de pesca a las posibilidades reales del stock de la chirla, con el objetivo de lograr un equilibrio estable y duradero".

De este modo, el Programa Operativo para el Reino de España del Fempa, para el periodo de programación 2021-2027, contempla la posibilidad de conceder ayudas por paralización definitiva de la actividad pesquera para "fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos".

Por todo ello, la Consejería ha publicado esta orden que establece las bases reguladoras de las ayudas a las personas o entidades propietarias y a las personas tripulantes de los buques marisqueros dedicados a la captura de la especie Chamelea gallina con arte de draga hidráulica afectados por el Plan de Acción para el periodo 2026-2028, como refleja el Informe Anual de la Actividad de la Flota Pesquera española 2025, correspondiendo su gestión a la Consejería competente en materia de pesca, acuicultura y economía azul, dada la competencia exclusiva en marisqueo que ostenta esta comunidad autónoma.

REQUISITOS

Las ayudas establecidas en la presente orden se destinan a las personas o entidades propietarias y personas tripulantes de aquellos buques activos que hayan ejercido una actividad pesquera como mínimo de 90 días al año en el mar, durante los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda.

No obstante, al realizarse la pesquería de la chirla no por años civiles, sino por campañas que van del 1 de julio al 30 de abril, podrá reducirse el requisito de actividad en función del número de días en los que todas las zonas de producción para la especie chamelea gallina han estado cerradas a la actividad pesquera por medidas sanitarias en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Así, el número de días exigido se reducirá proporcionalmente en situaciones de cierre prolongado de todas las zonas de producción del caladero durante más de 15 días. A efectos del cumplimiento de este requisito, solo se computarán como días de actividad aquellos en los que se registren ventas reglamentarias de chamelea gallina en los centros autorizados para su primera venta.

Se establece, igualmente, el requisito de edad mínima del buque, de diez años, para poder beneficiarse de la ayuda de paralización definitiva, con el fin de evitar el abandono de la actividad de los buques más modernos de la flota, lo que conllevaría a "un envejecimiento de esta, con consecuencias sobre la seguridad e ineficiencia de las unidades que permanecieran que deben evitarse".

La paralización definitiva se materializará mediante el desguace del buque, aplicándose los baremos y el método de cálculo de la ayuda establecidos en la normativa nacional relativa a las ayudas a la paralización definitiva de la actividad pesquera.

Por su parte, para aquellas personas tripulantes que hayan trabajado a bordo de un buque afectado por el Plan de Acción de paralización definitiva, la ayuda consistirá en una compensación cuya cuantía individual se establece en el salario mínimo interprofesional en vigor en el momento de publicarse la orden de convocatoria multiplicado por doce meses.