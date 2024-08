La Junta reafirma en los JJOO de París "su compromiso" con el deporte andaluz, tras quintuplicar las ayudas desde 2019

PARÍS (FRANCIA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha reafirmado en su visita a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ha visitado la Villa Olímpica y a los deportistas andaluces concentrados, "el compromiso" de la Junta con el deporte andaluz, quintuplicando las ayudas a los deportistas de alto nivel y alto rendimiento desde el año 2019, que alcanzaron en el último año la cifra de 550.000 euros.

La visita de la consejera ha coincidido con la prueba de marcha por relevos mixtos, donde la granadina María Pérez --plata en la modalidad individual--, junto al extremeño Álvaro Martín --medalla de bronce en la prueba individual-- se han alzado con la medalla de oro en esta edición de los Juegos. Del Pozo ha felicitado a ambos atletas olímpicos por esta hazaña deportiva, que "sitúa a la marcha española en la cúspide mundial", según ha recogido la Consejería del ramo en una nota.

Del Pozo ha explicado que el Gobierno andaluz "no ha dudado en respaldar e impulsar" a los deportistas andaluces y a sus carreras olímpicas y paralímpicas, incrementando para ello las ayudas, tanto a través de la Fundación Andalucía Olímpica (FAO), alcanzando la cifra de 350.000 euros, como de las ayudas Olimpus --específicas para deportistas olímpicos y paralímpicos--, dotadas de un presupuesto de 200.000 euros.

A esta cifra, ha puntualizado, hay que sumar ayudas de 400.000 euros por parte de la Consejería de Cultura y Deporte a los deportistas de alto rendimiento y alto nivel que no compiten en especialidades o modalidades no olímpicas y no paralímpicas. Un respaldo que no es sólo económico, ya que a estos deportistas se le concede acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas que dependen de la Junta para deportistas de alto rendimiento.

De cara a su participación en los Juegos Olímpicos de París --en una edición en la que Andalucía bate récord histórico con la participación de 43 andaluces--, se les ha facilitado, además, los servicios de una productora, así como un programa específico Andalucía en París en Canal Sur. También se les ha ofrecido a quienes lo han solicitado cobertura sanitaria y control de lesiones, nutrición y atención psicológica, a través del Centro Andaluz de Medicina Deportiva (CAMD).

Por otro lado, la consejera, que mantendrá esta tarde un encuentro con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en la Casa de España, ha destacado que desde la Junta se está llevando a cabo una renovación constante de las instalaciones para mejorar el rendimiento deportivo de los deportistas andaluces.

Para ello, ha señalado, se han modernizado las instalaciones dependientes de la Junta y creado nuevos espacios deportivos para deportistas de alto nivel y alto rendimiento, como los nuevos gimnasios del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja, el nuevo pabellón en el Estadio de la Juventud de Granada o la nueva piscina en la Ciudad Deportiva de Huelva. Se ha invertido, además, en maquinaria óptima de última generación de technogym --la marca de excelencia de los Juegos Olímpicos-- y se ha remodelado la residencia del CEAR en Sevilla.

Asimismo y para facilitar la transición del deportista de alto rendimiento y alto nivel al mercado laboral se ha impulsado un programa específico, el programa 'Siempre Competitivos', dotando de un orientador laboral a cada deportista. También ha destacado la importante labor del programa Mentor 10, en los centros educativos, a través del cual muchos olímpicos y paralímpicos andaluces --entre los que figuran Carolina Marín, Adrián Gavira, María Pérez o José Manuel Reyes, entre otros-- transmiten sus experiencias y su pasión por el deporte a nuevas generaciones.