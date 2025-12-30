La Junta rebaja 45 millones el alquiler de ocho edificios durante una década tras renegociar sus contratos

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, este martes antes del inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes la sustitución de los contratos de arrendamiento vigentes de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa) por otro nuevo del que ha remarcado que aportará un ahorro de 4,5 millones de euros anuales a las arcas autonómicas, que se elevará a un total de 45 millones durante una década. Si el anterior contrato era de 145 millones, el nuevo se rebaja a 100 millones.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha explicado este acuerdo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha sido la última de este 2025.

A preguntas de los periodistas, España ha explicado que la Junta de Andalucía no se ha planteado la recompra de los inmuebles porque son de su propiedad, a diferencia de la anterior operación que emprendió de naturaleza similar, con la diferencia de que en aquel caso la titularidad de los edificios era de un fondo de inversión.

La Junta de Andalucía ha explicado que este acuerdo culmina la reconfiguración de Epgasa y revierte la operación de Sale&Leaseback que emprendió la Administración autonómica en 2010.

Entonces la Junta de Andalucía vendió los ocho edificios, cuyo alquiler acaba de renegociar, en dos operaciones a su propia empresa pública para obtener liquidez inmediata sin incrementar el endeudamiento. Los edificios se vendieron por 93 millones de euros y se volvieron a alquilar a la propia Junta a precio de mercado.

El Gobierno andaluz ha explicado que los ocho edificios de esta operación inmobiliaria se encuentran en Sevilla, Málaga y Huelva y que en ellos trabajan unos 2.500 empleados públicos.

En el caso de Sevilla se trata de dos edificios en los números 4 y 5 de la Plaza Nueva; así como de otro inmueble en la calle Seda nave 5, en en el número 22 de la calle Castelar, y en el número 41 de la Avenida de La Palmera.

Los otros inmuebles se localizan en el número 47 de la avenida de la Aurora y en el número 22 de la calle compositor Lehmberg de Málaga, así como el número 4 de la calle Mora Claros y del número 4 de la calle Los Mozárabes en Huelva.

El Gobierno andaluz ha defendido esta iniciativa como "un paso más" en el Plan de Reestructuración de Edificios Públicos de la propia Consejería de Economía para revalorizar los inmuebles y bienes de la Junta de Andalucía infrautilizados o en desuso, al tiempo que se busca el máximo ahorro en alquileres de sedes públicas.

Ha esgrimido que esta iniciativa se suma a la operación que emprendió en 2023 cuando decidió recomprar 70 inmuebles con la idea de propiciar un ahorro de unos 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones tras acabar con el contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de los edificios.

Ese movimiento se remonta a 2014, cuando la Junta de Andalucía vendió 70 inmuebles a un fondo inversor por los que recibió 300 millones de euros, pero le obligaba al pago de 700 millones de euros hasta 2035.