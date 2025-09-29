La Junta reivindica a Andalucía como líder europeo en producción ecológica con 1,4 millones de hectáreas certificadas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en la presentación del anuario agro de Grupo Joly. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este lunes el potencial de Andalucía en producción ecológica, ya que la comunidad es "líder a nivel nacional y europeo" con 1,4 millones de hectáreas certificadas y el 48 por ciento de la superficie nacional en este tipo de producción.

Así lo ha explicado Fernández-Pacheco durante su intervención en la presentación del anuario agro de Grupo Joly, donde ha destacado que "Andalucía tiene un gran potencial en cuanto a producción ecológica y que, aunque es más complejo y conlleva más inversión y tecnología, también es más sostenible y rentable para el productor".

De este modo, se ha referido a las ayudas agroambientales destinadas a la producción y conversión ecológica en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (Pepac), que actualmente cuentan con más de 347 millones de euros en el periodo 2023-2027, y a las que se suman las ayudas al asesoramiento de productores ecológicos por cuatro millones de euros.

En esta línea, el consejero también ha puesto en valor la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Certificadas, "una normativa que nos ayudará a consolidar el liderazgo andaluz en este sector, reforzar la presencia de los productos ecológicos en el día a día y fortalecer la posición de los productores".

"Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en tener una ley de fomento de la producción ecológica y así lo queremos compartir en esta decimoséptima edición de Fruit Attraction, que este año se centra en la comercialización de productos ecológicos, por lo que podremos intercambiar ideas con otras regiones, establecer sinergias con otros países y aprender las mejores prácticas", ha sostenido el titular del ramo.

LA FRUIT ATRACTION, "UN ENCLAVE PARA POSICIONAR LA EXCELENCIA"

Sobre Fruit Attraction, Fernández-Pacheco ha destacado que "no solo es un escaparate excepcional para que el sector de las frutas y hortalizas pueda exhibir músculo; sino que es un enclave perfecto para seguir creciendo en otros mercados y posicionar la excelencia de nuestros productos frescos, sinónimo de calidad y seguridad".

En este sentido, se ha referido a las exportaciones agroalimentarias del primer semestre de 2025, que alcanzan los 9.250 millones de euros en ventas, de los cuales casi el 55 por ciento proceden de las frutas y hortalizas, es decir, un total de 5.021 millones de euros.

A este respecto, ha recordado que "detrás de todo liderazgo, hay mucho trabajo, ya que de otro modo no se podría avanzar hacia los primeros puestos y ser espejo para otras regiones"; si bien ha hecho hincapié en los desafíos del sector primario como el relevo generacional, la eficiencia del agua o la rentabilidad y competitividad.

"Unos retos a los que se dan respuesta a través de una Política Agraria Común (PAC) fuerte, con un presupuesto robusto e independiente de otros fondos y, por supuesto, con un papel predominante de las regiones. Aspectos fundamentales que ahora mismo no se contemplan en la propuesta de la Comisión Europea para la PAC 2028- 2034", ha explicado el consejero.

OPOSICIÓN FRONTAL DESDE ANDALUCÍA

Por tanto, Fernández-Pacheco ha insistido en que "Andalucía se opone frontalmente a un fondo único que reduce el presupuesto más de un 20 por ciento, que elimina los dos pilares de ayudas y de desarrollo rural y que, además, fomenta que haya 27 políticas agrarias, por lo que alzaremos la voz para que se logren las mejores condiciones que den certidumbre al sector de cara a 2028".

En este sentido, ha remarcado que "el sector de las frutas y hortalizas es uno de los grandes afectados, ya que además del recorte del presupuesto global de la PAC, pierde su propio sobre individualizado y se incluye en sobres nacionales, lo que supone una pérdida de uniformidad europea e introducción de cofinanciación por los países".