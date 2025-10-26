La Junta renovará antes de final de año el firme de la autovía A-92 entre Alcalá de Guadaíra y Arahal, en Sevilla

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía renovará el firme de los tramos más deteriorados de la autovía A-92 entre Alcalá de Guadaíra y Arahal antes de que finalice este año. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado a Maygar y a Martín Casillas por 6,1 millones de euros los dos contratos de firmes para la provincia de Sevilla, que supondrán la mejora de la autovía y otros puntos de la red viaria autonómica como la carretera Utrera-Los Palacios (A-362) o la carretera de Morón (A- 360).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado en una nota de prensa "el esfuerzo inversor, con cerca del triple de dinero para revertir los daños que ha causado las danas en las carreteras autonómicas". En este contrato se ha apostado por "continuar la renovación integral de la A-92 que iniciamos hace dos años en la provincia de Sevilla". En los últimos tres años, se ha actuado en el arreglo integral de catorce kilómetros entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra y otros 21 kilómetros entre Arahal y Paradas, con una inversión superior a los 13 millones de euros.

Este nuevo contrato permitirá actuar en otros cinco kilómetros entre Alcalá de Guadaíra y Arahal. Además, los contratos de firmes también prevén el arreglo del firme de la travesía de Bormujos, de la carretera de Almadén al Real de la Jara (A-5301) y los tramos más deteriorados de la carretera Utrera-Los Palacios (A-362), la carretera a Morón (A-360) y la vía entre Aznalcóllar, Gerena y Sanlúcar la Mayor (A-477), que cuenta con un elevado tráfico al ser la ruta de conexión de dos vías de alta capacidad de titularidad estatal como la A-49 Sevilla-Huelva y la A-66 Sevilla-Mérida.

La consejera ha señalado que se trata de unos primeros trabajos de renovación de firmes que tendrán continuidad en 2026 en otras carreteras de la provincia. Las obras en estas carreteras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

La Junta de Andalucía prevé invertir hasta final de año 23,8 millones de euros en toda Andalucía, casi tres veces más de lo que se ha hecho en años anteriores. Este paquete de firmes, con contratos en todas las provincias andaluzas, está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras.