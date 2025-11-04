La Junta señala que Andalucía resiste mejor el impacto estacional en el empleo pese al aumento del paro en octubre

Archivo - La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de achivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que "el paro ha experimentado en octubre un aumento de 2.535 personas en Andalucía, que como cualquier subida es negativa, aunque previsible, porque en este mes siempre aumenta el desempleo en nuestra tierra". No obstante, ha insistido en que "aún así, conviene destacar que incluso en un mes tradicionalmente desfavorable, Andalucía está resistiendo mejor el impacto estacional del empleo.

Según ha afirmado la Junta en una nota de prensa, la consejera ha señalado que, pese a la subida, "ha sido la segunda subida más baja en un mes de octubre de toda la serie histórica, solo por detrás de la registrada en 2007 y es un 67% menor que la de hace un año".

En este sentido, ha señalado que el número total de personas desempleadas "vuelve a superar, aunque por poco las 600.000, con 602.262 personas, tras cuatro meses consecutivos por debajo de esta cifra, seguimos moviéndonos en niveles de paro similar a los de 2008".

La consejera ha explicado que el incremento en Andalucía se concentra en los servicios, que aportan más del 70% del aumento total, junto al colectivo sin empleo anterior y a la industria. En cambio, en la construcción y en la agricultura desciende el paro en este mes.

Además, ha destacado que "en lo que respecta a la seguridad social, tenemos datos muy positivos, con 29.544 cotizantes más, que suponen casi 1.000 empleos al día".

"Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor aumento solo por detrás de Madrid y la comunidad valenciana", ha señalado Blanco, quien ha insistido en que "a pesar de que el desempleo ha subido en octubre, mantenemos cifras muy positivas respecto a la evolución de los últimos 12 meses".

En este sentido, la consejera ha destacado que "han salido de las listas de paro en este tiempo 52.515 andaluces y andaluzas y somos la comunidad donde más vuelve a bajar el paro en términos absolutos en el último año, aportando uno de cada tres desempleados menos del país, un 33%".

Además, ha subrayado que "Andalucía rebaja su desempleo con más intensidad que la media española, 1,94 puntos más".

"El paro interanual andaluz lleva descendiendo ininterrumpidamente más de cuatro años desde mayo del 2021 y Andalucía ha creado en el último año 80.090 nuevos empleos, lo que nos coloca como la segunda comunidad de España en creación de empleo solo superada por Madrid", ha afirmado Rocío Blanco.

Por último, la consejera ha concluido que aunque el dato del desempleo en octubre confirma un comportamiento estacional previsible, la tendencia "continúa siendo positiva". "Andalucía sigue demostrando dinamismo en la creación de empleo y capacidad para resistir mejor los ciclos estacionales. Las políticas de apoyo al tejido productivo, la estabilidad institucional y la apuesta por la iniciativa empresarial consolidan un modelo económico más estable, más competitivo y con más oportunidades para todos los andaluces y andaluzas", ha afirmado.