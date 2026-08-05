La Junta suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos en la temporada 2026-2027

Archivo - Imágenes de archivo campos de olivos en las sierras andaluzas. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha suspendido la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos durante la temporada 2026-2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), afecta a la recolección en olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes entre la puesta y la salida del sol.

La Resolución de 30 de julio de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, tendrá una vigencia de un año. Con ella se busca evitar los efectos negativos que esta práctica puede ocasionar sobre determinadas especies de aves y compatibilizar la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad.

Durante la migración y la invernada, numerosas aves encuentran alimento, refugio y descanso en los olivares. Su función resulta especialmente relevante en grandes zonas agrícolas, donde estos cultivos constituyen en muchos casos una parte importante de la superficie arbolada disponible para la fauna silvestre.

Así, el sistema superintensivo o en seto concentra un mayor número de plantas y forma líneas continuas de olivos. La aceituna se recoge con cosechadoras cabalgantes, que pasan por encima de esas líneas y derriban el fruto mediante mecanismos de vareo. Al incorporar sistemas de iluminación, estas máquinas pueden trabajar también durante la noche.

De esta manera, para conocer los posibles efectos de esta actividad sobre la avifauna se realizaron 44 controles de campo en 137 hectáreas representativas del olivar en seto en producción en Andalucía. Los trabajos permitieron avistar 8.127 aves pertenecientes a 66 especies diferentes.

De los estudios se desprende que estos olivares albergan una avifauna relevante, similar en número de especies y ejemplares a la existente en otros sistemas de cultivo tradicional.

También se ha determinado que la recogida nocturna produce efectos negativos sobre determinadas especies y que las medidas disuasorias ensayadas hasta ahora no han conseguido reducirlos. En el 30% de la superficie controlada, no obstante, estos efectos fueron nulos o muy bajos.

Ante estos resultados, la suspensión pretende prevenir daños y seguir avanzando en unas prácticas agrícolas compatibles con la protección de las aves. La decisión responde igualmente a la normativa europea, estatal y autonómica sobre conservación de la fauna silvestre, biodiversidad y sostenibilidad ambiental del olivar.

Fuera de esta limitación quedan las parcelas donde se desarrollen proyectos técnicos de investigación, desarrollo e innovación autorizados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, siempre que tengan carácter experimental y no comercial.

Estos ensayos permitirán evaluar alternativas tecnológicas que puedan hacer compatible la cosecha nocturna con la conservación de la biodiversidad. Si los futuros estudios aportan métodos suficientemente contrastados y seguros para evitar daños sobre las aves, la suspensión podrá dejarse sin efecto mediante una nueva resolución que establezca el uso obligatorio de esas soluciones.

Junto con la suspensión, se ha aprobado el sexto Plan Sectorial de Inspección Medioambiental para el Control de la Recogida Nocturna en Olivar Superintensivo mediante Cosechadora Cabalgante. Su ámbito de aplicación comprende toda Andalucía y su ejecución coincidirá con el periodo de cosecha.

A lo largo del año se realizarán al menos 80 inspecciones nocturnas en fincas con olivares superintensivos. Las visitas se distribuirán entre las provincias de forma aproximadamente proporcional a la superficie existente de este tipo de cultivo y se desarrollarán entre el ocaso y el orto.

De cada inspección se levantará un acta en la que constarán la finca y los lugares visitados. Una vez finalizado el programa, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad elaborará un informe con los resultados obtenidos en el conjunto del plan. La resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA.