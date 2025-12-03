La Junta valora "el salto de calidad" de las unidades andaluzas de I+D con los 27 millones de euros en ayudas

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, en el pleno del Parlamento del 3 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Dic.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha remarcado en el Pleno del Parlamento andaluz que la convocatoria de ayudas por valor de 27 millones de euros, abierta el pasado mes de noviembre y dirigida a impulsar la relevancia y el impacto de estructuras que desarrollan investigación en la comunidad, posibilitará "dar un salto de calidad" en la investigación que nace de las universidades, de los organismos públicos de I+D y de los centros, institutos o fundaciones de investigación y/o innovación.

Dicha convocatoria de incentivos financiará que tanto los grupos de investigación como las diferentes entidades de I+D se acrediten en alguna de las dos categorías establecidas: unidades de excelencia de investigación y unidades de investigación competitiva, y obtengan recursos para sostener su actividad mientras mantienen esa distinción, tal como ha recordado la Junta en una nota de prensa.

En su intervención, Gómez Villamandos ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo autonómico "nunca antes" ha destinado tantos recursos a "fortalecer las estructuras potentes de investigación que existen en la comunidad para que sigan creciendo y desarrollando todo su potencial". En ese sentido, ha explicado que, hasta la fecha, "los grupos de I+D recibían financiación por parte de las instituciones académicas que, en muchos casos, se consideraban insuficientes para dar ese salto de calidad".

En cambio, a partir de ahora, con este nuevo programa, podrán llegar a optar hasta 1,5 millones para las denominadas unidades de excelencia de investigación y hasta 1,2 millones para las de investigación competitiva. "Estos recursos les darán certidumbre para realizar su trabajo en las mejores condiciones", ha aseverado.

En concreto, las aportaciones estarán dirigidas a sufragar la puesta en marcha de un programa estratégico de investigación, que deberá tener una duración máxima de tres años y que recogerá los proyectos y actuaciones de I+D que desarrollará cada unidad en ese periodo. Esas iniciativas tendrán que orientarse hacia la investigación aplicada, centrada en adquirir nuevos conocimientos para la consecución de un objetivo práctico específico; y hacia el desarrollo experimental, que busca generar nuevos productos o procesos o mejorar los ya existentes a partir de la investigación y la experiencia práctica.

Asimismo, el titular de Universidad ha señalado que los investigadores van a contar con "financiación adecuada", no sólo para sufragar los costes de personal, sino también para la adquisición de equipamiento y material científico, así como para el material informático o bibliográfico necesario, los costes de los derechos de propiedad industrial e intelectual o incluso los costes de publicación de resultados.

Las universidades andaluzas, los organismos públicos de investigación y los centros, institutos o fundaciones de investigación y/o innovación, que podrán presentar un máximo de cinco solicitudes cada uno, tendrán de plazo hasta el 16 de diciembre para presentar sus candidaturas. La obtención de una u otra distinción dependerá de la valoración obtenida por las candidaturas en el proceso competitivo y de acuerdo con estándares internacionales.

Las unidades de excelencia serán las que demuestren mayores niveles de madurez, con una puntuación de 90 puntos o superior; mientras que las unidades de investigación competitiva implicarán una calificación de entre 80 y 89 puntos. La acreditación otorgada estará vigente durante cuatro años. La evaluación de las solicitudes recibidas se realizará en dos bloques, que deberán superarse para obtener la acreditación. En el primer apartado será objeto de análisis el equipo de investigadores propuesto, tanto del director científico como de cada uno de los investigadores garantes. Se valorará tanto su calidad científico-técnico, impacto y capacidad de liderazgo.

En el segundo bloque, se tendrá en cuenta la calidad y viabilidad de la propuesta en virtud del modelo de organización, equipo humano, medios materiales y capacidades de investigación, desarrollo experimental, formación y gestión, resultados de investigación y liderazgo internacional. A esto se añade la valoración del impacto científico, económico y social esperado de los resultados y la adecuación del presupuesto solicitado al programa estratégico de investigación presentado y la proporción de los conceptos de gasto incluidos. La valoración científico-técnica y económico-financiera de las candidaturas será realizada por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) o por otras agencias u organismo nacionales o internacionales.