El jurado de los premios de comunicación Manuel Alonso Vicedo de Gerena (Sevilla) retira el galardón a Antonio Pelayo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los XXV Premios de Comunicación Manuel Alonso Vicedo ha retirado este jueves la concesión del galardón a Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3, tras conocer las acusaciones formuladas, asegura, por la Fiscalía de Roma por un presunto delito de agresión sexual. La decisión, adoptada por unanimidad, ha sido comunicada al interesado. Una vez que finalice el procedimiento judicial, habrá un nuevo pronunciamiento.

Según ha informado el Consistorio de Gerena en una nota, la entrega de los premios, que organiza el Ayuntamiento, se mantiene en la fecha prevista con la asistencia de los otros dos galardonados, Àngels Barceló (Cadena SER), y el fotoperiodista Emilio Morenatti (Associated Press).

El jurado está integrado por representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos, así como de la Diputación de Sevilla y de la Fundación Cobre Las Cruces, que patrocinan los premios.

Los Premios de Comunicación Manuel Alonso Vicedo rinden homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas. Manuel Alonso Vicedo falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Los profesionales de la comunicación premiados en las ediciones que se han celebrado hasta ahora, desde su instauración en el año 2000, son: Iñaki Gabilondo, José Antonio Sánchez Araujo, Tom Martín Benítez, Jesús Quintero, María Esperanza Sánchez, Lorenzo Milá, Ana Rosa Quintana, Matías Prats, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Gemma Nierga y María Teresa Campos, entre otros.