La Ley andaluza de Policías Locales continúa su tramitación tras superar el debate de totalidad en el Parlamento

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía ha superado este miércoles su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento sin necesidad de ninguna votación, ya que no se habían registrado enmiendas a la totalidad del mismo por parte de los grupos de la oposición.

De esta manera, el proyecto de ley continuará así su tramitación en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre, en ejercicio de las funciones de presidenta, al término del debate de totalidad.

Según ha defendido ante el Pleno del Parlamento el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, este proyecto de ley, que ha dicho que espera que sea mejorado durante su tramitación parlamentaria con diálogo y el más "amplio consenso" posible, tiene como objetivo primordial incrementar el actual nivel de coordinación y reforzar la identidad de las policías locales, respetando, en todo caso, el carácter propio de cada cuerpo en su ámbito municipal.

Entre sus principales novedades se establece la exigencia de un mínimo de cinco efectivos en todos los cuerpos de la Policía Local, y la obligatoriedad de que todos los municipios con población mayor o igual a 5.000 habitantes cuenten con cuerpo de la Policía Local.

Igualmente, se contemplan regímenes transitorios para aquellos municipios que cuenten con cuerpo de la policía local al momento de la entrada en vigor de esta nueva ley, pero no cumplan con el requisito mínimo de cinco efectivos.

La nueva ley contempla también la asociación de municipios cuando dos o más limítrofes no dispongan de recursos suficientes por separado, y, por otro lado, el texto normativo también promueve que, por parte de los ayuntamientos y de manera preferente, se establezcan patrullas compuestas por más de un agente o en colaboración con otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

La nueva normativa también plantea una reducción de categorías, de forma que se elimina la de superintendente en la escala técnica y la de intendente mayor pasa a denominarse intendente principal. Con esta medida se consigue "alcanzar la homogeneidad en las escalas", teniendo cada una de ellas dos categorías. En concreto, la escala técnica consta de las categorías de intendente principal e intendente; la ejecutiva, la de inspector y subinspector, y la escala básica, la oficial y policía.

Asimismo, se establece el derecho de los policías locales "a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", para lo que "se aplicará la normativa general de prevención de riesgos laborales en todas aquellas funciones que no presenten características exclusivas de actividades de policía, seguridad y servicios operativos".

De igual modo, el proyecto prevé que el personal funcionario de los cuerpos de Policía Local de Andalucía que haya perdido dicha condición por jubilación, sea forzosa o voluntaria, mantendrá la condición de policía local jubilado, con la categoría que tuviese en el momento de la jubilación, podrá vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, disponer del correspondiente carné profesional y conservar la placa convenientemente modificada, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

Por otro lado, se introducirá como competencia de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa el establecimiento de programas de colaboración con los ayuntamientos y la habilitación de medidas de fomento para la dotación de recursos destinados a los cuerpos de la Policía Local.

CONVOCATORIA UNIFICADA DE PRUEBAS DE INGRESO

En relación con la organización de las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo, la ley promoverá la convocatoria unificada por parte de la Junta de Andalucía, y facilitará que los ayuntamientos dispongan de lugares adecuados para custodiar el armamento asignado y la regulación de un nuevo procedimiento para la cobertura del puesto de jefe del cuerpo, según ha destacado Antonio Sanz.

Además, se incluirán medidas para el fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local y se contemplará que, durante el periodo de lactancia natural, se facilite la segunda actividad por riesgo con el 100% de sus retribuciones.

Igualmente, la nueva ley modificará los requisitos para la movilidad entre cuerpos de policía local, con el propósito de "evitar ciertas prácticas abusivas y las permutas y comisiones de servicio". Por otro lado, se regulará la figura del vigilante municipal, con el objetivo de diferenciar sus funciones, ámbito de actuación y régimen estatuario respecto a la del policía local.

Por último, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) impartirá cursos de ingreso y capacitación para la formación de los cuerpos de Policía Local, sobre materias como absentismo escolar, educación vial, diversidad, igualdad de género, violencia de género y conocimiento de técnicas de mediación.

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP María Isabel Sánchez se ha congratulado de que el PSOE "haya reconocido su torpeza cuando presentaron una enmienda a la totalidad que no apoyaba nadie" para acabar retirándola al tiempo que ha defendido, ante las exigencias socialistas, que la financiación del Cuerpo de Policía Local es "una competencia propia de los municipios y no podemos invadir una competencia que no es nuestra", mientras que ha defendido que el consejero de la Presidencia "ha tendido su mano para las enmiendas parciales", por lo que ha apelado a tener altura de miras.

SIN ENMIENDAS DE TOTALIDAD

La parlamentaria del PSOE-A Irene García ha dicho que su grupo comparte la "necesidad de que actualicemos una ley fundamental para garantizar la seguridad de nuestros municipios", y ha trasladado la "total predisposición" de los diputados socialistas "al diálogo" y su "ánimo constructivo para mejorar" el proyecto de ley aprobado por el Gobierno andaluz, en el que ven "lagunas", pero al que no han querido presentar una enmienda a la totalidad, según ha explicado antes de avisar de que desde el PSOE-A serán "muy exigentes con el trámite" parlamentario que se inicia este jueves, para el que ha pedido que haya "tiempo suficiente" para las enmiendas que se presenten.

El diputado de Vox Benito Morillo ha sostenido que "después de casi 21 años de la anterior norma, la nueva está incompleta, no puede nacer coja, faltan muchos asuntos por legislar", y advertir entonces de lagunas como "las comisiones de servicio, o la segunda actividad" y anunciar que "rellenaremos los huecos vacíos de este texto".

En este sentido, tras señalar "el drama del suicidio policial", ha anunciado que solicitarán un plan autonómico de prevención del suicidio policial, a lo que ha sumado el derecho a la indemnización de las familias cuando el agente haya muerto en acto de servicio, además de reclamar "armas largas" para los agentes ante la evolución de la criminalidad.

Por último, el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha comenzado recordando su condición de guardia civil, por lo que el objeto de este proyecto de ley "de alguna manera me coge de cerca", y al respecto ha reivindicado el "servicio público esencial" de la Policía Local, así como la conveniencia de elaborar una ley "pionera, moderna y de referencia de todo el Estado" que sustituya a la actualmente en vigor en Andalucía con "más de 20 años" de antigüedad, un tiempo en el que "han cambiado muchísimas cosas", según ha avisado antes de confirmar que su grupo presentará enmiendas parciales a este proyecto de ley durante su tramitación.