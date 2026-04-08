Licitadas las obras de rehabilitación de 46 viviendas públicas de plaza del Azahar en Lora del Río (Sevilla)

Viviedas públicas objeto de rehabilitación en la plaza del Azahar de Lora del Río (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles la licitación de las obras de rehabilitación de un edificio de 46 viviendas sociales en Lora del Río (Sevilla).

El inmueble, situado en la plaza del Azahar, concretamente entre los números seis al 13, se someterá a diferentes intervenciones en cubiertas, fachadas, carpinterías, zonas comunes, redes de saneamiento, agua y electricidad, según ha informado la Junta en una nota.

Las empresas interesadas en acometer las obras en las viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de abril a través del portal electrónico de la Junta de Andalucía (Sirec).

La actuación está considerada "una operación de importancia estratégica" y está financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027, destinado a la renovación, rehabilitación y regeneración de áreas urbanas integradas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) y acarrea un coste para la administración autonómica de 1.297.662 euros.

El proyecto de obra contempla la renovación arquitectónica de este edificio compuesto por 46 viviendas públicas sociales, mediante la sustitución de cubiertas y la reparación y reposición de los revestimientos de las fachadas, así como otros trabajos de pintura y sustitución de celosías. La intervención incluye además un nuevo sistema estructural para la consolidación de terrazas.

La Junta ha indicado que para "mejorar el confort de las viviendas", se colocarán ventanas de PVC, de vidrio doble con una cámara, según se recoge en los pliegos. También está prevista la pintura de la zona de escaleras interiores, donde además se reparará la solería, las barandillas y el sistema de alumbrando.

En cuanto a las instalaciones, está programada la reparación o sustitución de la red horizontal de saneamiento y bajantes, la renovación de las instalaciones comunes de electricidad, abastecimiento de agua, portero electrónico, sistema de señalización y extintores.

Asimismo, se repararán las baterías de contadores de agua, se sustituirán las puertas de los cuartos de contadores y se procederá al saneado y limpieza de las cámaras sanitarias y la instalación de nuevas rejillas. Las obras se completarán con la consolidación de los patios interiores del edificio.