Las llamadas al teléfono de atención a las mujeres en Sevilla aumentan un 21% durante este verano

Archivo - El teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999 ha atendido un total de 21.170 llamadas durante el primer semestre de 2024. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido en Sevilla durante julio y agosto más de 2.000 llamadas, lo que supone una media de 34 interacciones al día, un 21% más que en el periodo de enero a junio, cuando se recibieron 28 llamadas diarias. En el conjunto de Andalucía se han recibido un total de 8.737 llamadas, un 28% más.

El pasado mes de julio la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, presentó la campaña de difusión del teléfono 900 200 999 con el lema '¡Llévatelo siempre contigo!', que emula un vídeo musical con un estribillo muy pegadizo con el 900 200 999 como protagonista.

Según ha detallado la Junta en una nota, esta línea está conectada con Emergencias 112, lo que permite activar todos los recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género desde el momento en que se tiene conocimiento de una situación crítica. Es un servicio confidencial, operativo 24 horas, los 365 días y atiende en 72 idiomas.

Durante este verano más de centenar de ayuntamientos, festivales de música, ferias y fiestas populares de toda Andalucía se han sumado a esta iniciativa, una treintena de ellos en la provincia de Sevilla, como es el caso de los ayuntamientos de Sevilla, Tomares, Cazalla de la Sierra, Arahal, Utrera, Constantina, La Luisiana, Lebrija, Écija, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan, entre otros; además de las Setas de la Encarnación y los autobuses municipales de Sevilla, así como los conciertos Cabaret de Mairena del Aljarafe.

De esta forma, este teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer ha recibido durante julio y agosto un total de 2.073 llamadas en Sevilla, un 21,4% más con respecto al primer semestre del año, cuando se atendieron 4.971.

En verano también han aumentado las consultas relativas a violencia de género, que suponen el 75,9% del total, siete puntos más que el periodo enero-junio, que se situó en el 68,3%. El mayor número de cuestiones sobre violencia de género son relativas a la ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, seguida de la violencia sexual y, por último, otras violencias. Además, a través de esta línea se han gestionado en estos dos meses en la provincia 34 acogimientos de mujeres en los recursos de acogida. Agosto, con un total de 19, ha sido el mes con mayor volumen de acogimientos.

PRESTACIONES DEL TELÉFONO DE LAS MUJERES

El teléfono andaluz de atención a las mujeres es un servicio es gratuito, está atendido por personal altamente especializado, opera todos los días del año y está disponible en 72 idiomas. Así, ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres andaluzas.

También gestiona la acogida inmediata en caso de emergencia para las víctimas de violencia de género, canaliza las denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para víctimas de violencia de género.

Asimismo, ofrece atención telefónica inmediata contra la violencia sexual y derivación a los centros 24 horas para víctimas de agresiones sexuales e información y asesoramiento en formación y coeducación. Además, cuenta con un servicio de asesoramiento a empresas en material de igualdad en el ámbito laboral.