Lora del Río (Sevilla) se suma al programa Nayfa de la Junta para menores y familias en situación de dificultad

La Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, y el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, firman un convenio de colaboración para el programa Nayfa - AYUNTAMIENTO LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, y el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, han firmado este martes un convenio de colaboración que permite la implantación del programa Nayfa de la Junta de Andalucía en el municipio.

En una nota de prensa, la Junta de Andalucía ha destacado que el acuerdo está enmarcado en la red de recursos andaluces para la defensa del menor y busca disponer de un servicio directo en el propio municipio para la resolución y prevención de conflictos, así como la atención a menores y sus familias en situación de dificultad.

El Consistorio cederá un espacio para que las herramientas previstas en la resolución de conflictos, como el desarrollo de sesiones individuales, grupales o formativas, puedan desarrollarse "en óptimas condiciones". Los casos serán derivados, previamente, por los Servicios Sociales Comunitarios, cuyos profesionales realizarán una evaluación de la situación familiar.

Los destinatarios de este programa son menores con edades comprendidas entre los 9 y 17 años que muestran problemas de adaptación y/o comportamiento relacionados con una situación de dificultad o conflictividad en el ámbito familiar.

Cava ha indicado que el programa "prioriza el bienestar de las familias, especialmente de las más vulnerables" y que "busca promover la adquisición de las competencias socio personales necesarias para facilitar la adaptación y bienestar de nuestros menores".

Para ello, se plantean dos ejes de actuación: la promoción de distintas competencias relacionadas con el "desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes"; y el apoyo a las figuras parentales para que "desarrollen las competencias necesarias para un ejercicio positivo de su parentalidad". Todo ello, con el objetivo de "la mejora del funcionamiento familiar y del bienestar de todos los miembros de la familia".

Cava ha subrayado que, de esta forma, el gobierno andaluz pone a disposición del municipio "las herramientas públicas necesarias para proteger a la infancia y fomentar el bienestar familiar".

Por su parte, Enamorado ha destacado la importancia de la iniciativa para "apoyar de modo más eficaz a las familias que necesitan herramientas, acompañamiento y orientación para superar retos educativos, de convivencia o de adaptación social".

El alcalde ha agradecido el papel de la Junta y de los profesionales del programa y ha "animado" a los vecinos a sumarse a la iniciativa. "Cuando una familia mejora, mejora todo el municipio", ha concluido Enamorado.