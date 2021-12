El Macarena de Sevilla pone en marcha una campaña para visibilizar la esclerosis múltiple con motivo del Día Nacional

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado día 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM) y, con motivo de esta celebración, el Hospital Virgen Macarena a través de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología (UEMAC), ha lanzado una campaña para visibilizar esta enfermedad bajo el lema '¿Dominas la EM?' con la que derribar mitos y confirmar realidades en torno a la enfermedad.

La EM es una enfermedad autoinmune, crónica y neurodegenerativa que afecta preferentemente a adultos jóvenes, en su mayoría mujeres, pero que también puede afectar a la población pediátrica y a mayores de 50 años. Y, aunque lo más frecuente es iniciar con una forma por brotes, hay pacientes que a lo largo de su enfermedad o desde el inicio, cursan con formas progresivas, en las que la parte neurodegenerativa predomina y su discapacidad es mayor, ha explicado el centro hospitalario este viernes en una nota de prensa.

La unidad especializada del Hospital Virgen Macarena (UEMAC), que coordina la neuróloga Sara Eichau, cuenta con un equipo multidisciplinar de 20 profesionales especializados que asiste a enfermos de todo el territorio andaluz y español, atendiendo a una media de 2.000 pacientes y recibiendo en lo que va de año 80 nuevos casos.

"La EM es una enfermedad que afecta a todas las esferas de la vida de estas personas", ha señalado la doctora Eichau. Los síntomas son muy variados, pudiendo presentar pérdida de visión, debilidad motora, alteraciones sensitivas, problemas de coordinación y restricción de la marcha, entre otras.

Los neurólogos aclaran que existen creencias generales no ciertas en relación a esta enfermedad como, por ejemplo, que no hay tratamiento efectivo, que las personas con EM no pueden quedarse embarazadas o planificar una familia, que no deben hacer ejercicio, y que todos van a necesitar una silla de ruedas.

A través de las pantallas informativas de las que dispone el centro hospitalario en puntos estratégicos, y de sus canales oficiales en las redes sociales, se pretende hacer llegar esta campaña divulgativa tanto a los usuarios del hospital como al resto de profesionales sanitarios para una mejor compresión de esta patología.

Coincidiendo con la campaña, los especialistas aprovechan para aclarar que hay algunas realidades que la población debería conocer como que muchos de los pacientes tienen problemas para mantener su empleo tras el diagnóstico, que algunos tienen alteraciones cognitivas como falta de atención y pérdida de memoria, y que existen unos síntomas llamados invisibles que nadie ve, pero que son muy invalidantes, como la fatiga, el dolor, la rigidez y los trastornos afectivos, entre otros.