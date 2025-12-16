Más de 800 personas se reúnen en el Certamen de Villancicos de los Centros de Participación Activa de Sevilla

Certamen de Villancicos de los Centros de Participación Activa de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial en Sevilla y en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha organizado el XXV Certamen de Villancicos Centros de Participación Activa (CPA), en donde más de 800 personas se reunirán para celebrar la Navidad y poner voz a la lucha contra la soledad no deseada.

El certamen se celebra este martes y miércoles en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla y en él participan personas socias y usuarias de los talleres de 32 centros de la provincia de Sevilla, junto a monitores de los talleres.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, ha puesto en valor el "talento, la alegría y ganas" de los mayores y ha destacado la importancia de fomentar espacios de encuentro como los talleres impartidos en los CPAs "donde no solo se generan espacios de encuentro, sino que, además, se cumplen con algunas de las inquietudes de las personas mayores".

Asimismo, Cava ha señalado que la soledad es "un importante factor de vulnerabilidad" para las personas mayores. Por ello, ha puesto en valor el papel de la Junta al respecto.

El certamen se distribuye en tres sesiones que ocupan la de mañana y tarde del primer día y la mañana del segundo. En cada una de ellas actuarán, con un tiempo de diez minutos cada uno, entre ocho y once coros de villancicos de cada centro participante con un variado repertorio.

Con un repertorio de villancicos variado, desde los más clásicos hasta los flamencos, actuarán este martes los coros de los CPAs de Arahal, Morón de la Frontera, Marchena, Paradas, Lebrija, La Puebla del Río, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Alcor y el Viso del Alcor.

Por la tarde, será el turno de los coros de Triana, Cerro del Águila, Sanlúcar la Mayor, Casco Antiguo, Macarena, Heliópolis y Camas. El miércoles pasarán por el escenario los coros de Écija, Osuna, Lora, Peñaflor, Casariche, Villanueva del Río y Minas, El Coronil, Utrera, La Algaba y San Juan de Aznalfarache.

Asimismo, como espectadores asistirán personas mayores de los Centros de Participación Activa de Los Palacios y Villafranca, Coria del Río, Ciudad Jardín, Carmona y San José de la Rinconada.

El Certamen de Villancicos de Centros de Participación Activa está organizado por la Junta de Andalucía a través de la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y en colaboración con los ayuntamientos anfitriones de cada edición.

El encuentro se ha consolidado en el calendario de la provincia sevillana como un espacio de intercambio cultural en donde poner en valor el talento de nuestros mayores.